به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری «لنتا رو»، تئاتر دراماتیک مسکو «پوشکین» این روزها در تدارک اجرای نمایش «زنده یا مرده» اثر مارک تواین در ماه می سال 2012 است.

یوگنی پیسارف، مدیر هنری تئاتر در این‌باره گفت که نمایشنامه چندی پیش پیدا شده و اختصاصاً برای نمایش ترجمه شده است.

سال 2003 میلادی در آرشیو دانشگاه کالیفرنیا موفق به یافتن تنها نمایشنامه مارک تواین شدند. این نمایشنامه در سه پرده با عنوان Is he dead نوشته شده است. به گزارش مجله «نیویورک تایمز»، شلی فیشر فیشکین همکار دانشگاه به طور اتفاقی در هنگام جستجوی مطالب برای کتاب خود در خصوص مارک تواین این نمایشنامه را یافته است. تا سال 2003 میلادی هیچ کس از این نمایشنامه اطلاع نداشت و هیچ وقت هم منتشر نشده بود.

همانطور که از دست نوشته‌ها پیداست، مارک تواین کمدی را در سال 1898 در وین به پایان رسانده است. این یکی از بدترین دوران زندگی وی از نظر روحی بوده است، اما نمایشنامه همچون سایر آثار وی، در قالب طنز نوشته شده است. در این نمایشنامه سخن از این است که چطور هنرمندان فقیر از شهر باربیزون در فرانسه یکی از دوستانشان را به سمت مرگ هدایت می کنند تا اثر نقاشی او را به قیمت گزاف بفروشند.

تنها نمایشنامه مارک تواین در سال 2003 با ویراستاری شلی فیشر فیشکین چاپ می‌شود. اکنون این نمایشنامه در مغازه الکترونیکی دانشگاه کالیفرنیا به زبان انگلیسی قابل عرضه و فروش است.

به گفته یوگنی پیسارف، در فصل جدید تئاتر دراماتورگ مسکو، علاوه بر نمایشنامه مارک تواین، پنج اثر دیگر نیز با عنوان «عشق نامه» اثر آلبرت گورنی به کارگردانی یولیا منشووا (برای هفتم اکتبر)، «سحر و جادوی بزرگ» اثر ادوارد د. فیلیپو، «احمق» اثر فئودور داستایوسکی به کارگردانی یوری بوتوسوف و «سرو صدای بیخودی» اثر ویلیام شکسپیر (برای 9 سپتامبر) به نمایش درخواهند آمد.