کتاب "یاران جوان پیامبر" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده این کتاب اظهار کرد: "یاران جوان پیامبر" کتابی است که مختصر، مفید و فصیح، تأملی کوتاه دارد در باب زندگی 50 نفر از جوانان نیکاندیش و رهیافتهای که افتخار یاری و یاوری پیامبر اسلام(ص) را داشتهاند.
رحمانی افزود: در میان اسامی این نوجوانان و تازه جوانان صدر اسلام، اسمهای نظیر "جعفربن ابیطالب" و "سعد بن ابی وقاص" به چشم میخورد که هر یک در گسترش و شکلگیری تاریخ اسلام، نقش به سزایی داشتهاند.
وی بیان کرد: در سیره و زندگی این جوانان نیک اختر، اخلاقیات و ارادههایی دیده میشود که قطعاً میتواند چراغ راه جوانان امروز جهان اسلام باشد.
وی یادآور شد: این کتاب در دو هزار نسخه رقعی توسط بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس به چاپ رسیده و در اختیار عموم علاقهمندان و پژوهشگران تاریخ صدر اسلام قرار دارد.
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