دبیر کل اتحادیه جهانی فیلمسازان کارگاه برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، بنوآ ژنستی دبیر کل فیاپف (اتحادیه جهانی تهیه کنندگان فیلم) برای برگزاری یک کارگاه در باره حقوق مولفان در عرصه سینما و شرکت در آیین پایانی جشن سینمای ایران به تهران می آید.

این دیدار به دعوت خانه سینما و بمنظور برگزاری کارگاهی برای آشنایی با حقوق مولفان سینما در سطح جهانی و توسعه راهکار های همکاری مشترک میان خانه سینما و اتحادیه جهانی تولید کنندگان فیلم انجام می شود.

این کارگاه روز پنجشنبه24 شهریور ماه ساعت 17 در محل تالار سیف اله داد و بصورت ترجمه همزمان برپاست.حضور همه دست اندرکاران سینمایی به ویژه تهیه کنندگان، کارگردانان، فیلمنامه نویسان و دست اندرکاران امور بین الملل توصیه می شود.

در پی برنامه توسعه روابط جهانی سینمای ایران بمنظور آگاهی از تحولات این هنر صنعت و حضور موثر در مجامع جهانی سینما در اخرین اجلاس فیاپف مدیر عامل خانه سینما به عنوان نایب رئیس اتحادیه جهانی فیلمسازان(فیاپف) برگزیده شد.