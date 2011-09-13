توزیع 365 هزار نسخه کتاب در میان طلاب خواهر

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد شایانفر با اشاره به اینکه هر سال در آستانه سال تحصیلی کتب درسی مورد نیاز طلاب که از سوی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران منتشر شده است، بر اساس اعلام نیاز مدارس علمیه خواهران از سراسر کشور چاپ و توزیع می‌شود، تصریح کرد: امسال نیز بر اساس اعلام نیاز مدارس علمیه خواهران کتب درسی آنها تهیه و ارسال شده است.



وی تعداد کتب تهیه و ارسال شده را 365 هزار نسخه اعلام کرد و ادامه داد: این تعداد کتاب مربوط به مقاطع سطح دو و سه (کارشناسی و کارشناسی ارشد) بوده است که از این میان 351 هزار نسخه مربوط به سطح دو و 14 هزار نسخه مربوط به سطح سه بوده است.



مدیر اجرایی مرکز نشر هاجر با بیان اینکه آمار 365 هزار نسخه مربوط به 136 عنوان کتاب بوده است، یادآور شد: 78 عنوان از این کتاب‌ها مربوط به سطح دو و 58 عنوان مربوط به سطح سه بوده است.



وی افزود: این کتب میان 301 مدرسه علمیه سطح دو و 40 مدرسه علمیه سطح سه توزیع شده است.



شایانفر با بیان اینکه اکثر قریب به اتفاق کتب مورد نیاز طلاب از تالیفات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران است، اضافه کرد: کتبی که از سوی سایر مراکز نشر منتشر شده‌اند و مورد نیاز طلاب هستند نیز از سوی مرکز نشر هاجر تهیه و به مدارس علمیه خواهران ارسال می‌شوند.

