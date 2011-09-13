فراهم شدن اعزام خانوادگی به سفر زیارتی عمره

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی آقایی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران، گفت: افرادی که می خواهند از این تسهیلات استفاده کنند باید هنگام ثبت نام در شعب بانکها این موضوع را اعلام و حساب مربوطه را به صورت گروهی افتتاح کنند تا در زمان طی سایر مراحل و اعزام نیز به صورت گروهی اقدام شود.

آقایی افزود: با توجه به ظرفیت کاروانها افراد متقاضی می توانند تا حداکثر 25 نفر برای سفر گروهی اقدام کنند.

وی اضافه کرد: مبلغ علی الحسابی که به صورت ودیعه برای ثبت نام دریافت می شود برای افراد 10 سال به بالا هشت میلیون ریال و برای متقاضیان زیر 10 سال شش میلیون ریال پیش بینی شده است.

آقایی بانکهای طرف قرار داد برای ثبت نام این سفر معنوی را نیز بانکهای ملی و ملت اعلام کرد.

وی با اشاره به زمان ثبت نام برای تشرف به سفر معنوی عمره، گفت: ثبت نام از متقاضیان از 24 شهریور به مدت یک ماه یعنی 24 مهر ادامه خواهد داشت و متقاضیان می بایست به صورت اینترنتی به سایت ثبت نام بانکهای ملی و ملت مراجعه و اطلاعات شخصی و بانکی خود را وارد کنند.

رئیس سازمان حج و زیارت آذربایجان شرقی در مورد نحوه اعزام متقاضیان نیز اظهار داشت: اعزام افرادی که در مدت اعلام شده ثبت نام کنند از سه سال آینده یعنی سال 93 شروع می شود.

مرتضی آقایی الویت اعزام را نیز براساس قرعه کشی عنوان کرد که بعد از اتمام ثبت نام و به صورت کشوری توسط سازمان حج و زیارت صورت خواهد گرفت.

وی در ادامه از متقاضیانی که مبلغ یاد شده را قبل از شروع موعد مقرر واریز کرده اند خواست تا بعد از شروع مهلت ثبت نام به شعب بانکی که نسبت به این امر اقدام کرده اند مراجعه و اطلاعات خود را به روز کنند.