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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۳۱

برای دیدار با حریفان آسیایی/

برنامه آخرین دیدارهای تدارکاتی تیم ملی والیبال اعلام شد

برنامه آخرین دیدارهای تدارکاتی تیم ملی والیبال اعلام شد

تیم ملی والیبال پیش از حضور در رقابت‎های قهرمانی مردان آسیا طی دو دیدار تدارکاتی به ترتیب به مصاف تیم‎های قزاقستان و استرالیا می‎رود.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم ملی والیبال ایران با قزاقستان و استرالیا بنا به درخواست این تیم‎ها انجام می‎شود. استرالیا همراه با پاکستان زودتر از سایر تیم‎ها و روز پنجشنبه به ایران سفر می‎کند. قزاق‏ها نیز به فاصله یک روز بعد وارد ایران می‏شوند.

بر اساس درخواست مطرح شده از سوی قزاقستان و استرالیا، تیم ملی والیبال ایران پیش از آغاز مسابقات قهرمانی آسیا در قالب دیدارهای تدارکاتی به مصاف آنها می‎رود. بر این اساس شنبه هفته آینده دیدار ایران و قزاقستان برگزار می‎شود و روز یکشنبه هم ملی‎پوشان ایران با استرالیا دیدار خواهند داشت.

امیر خوش‎خبر، سرپرست تیم ملی والیبال ضمن اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: البته تیم‏های دیگری هم هستند که زودتر از موعد مقرر (28 شهریورماه) به ایران سفر می‏کنند اما درخواستی برای دیدار تدارکاتی نداشته‎اند. بر همین اساس تنها برگزاری همین دو دیدار برای تیم ملی پیش‏بینی شده است.

شانزدهمین دوره رقابت‏های والیبال قهرمانی مردان آسیا 30 شهریورماه تا 8 مهرماه در تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1406636

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