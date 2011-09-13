برنامه آخرین دیدارهای تدارکاتی تیم ملی والیبال اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم ملی والیبال ایران با قزاقستان و استرالیا بنا به درخواست این تیمها انجام میشود. استرالیا همراه با پاکستان زودتر از سایر تیمها و روز پنجشنبه به ایران سفر میکند. قزاقها نیز به فاصله یک روز بعد وارد ایران میشوند.
بر اساس درخواست مطرح شده از سوی قزاقستان و استرالیا، تیم ملی والیبال ایران پیش از آغاز مسابقات قهرمانی آسیا در قالب دیدارهای تدارکاتی به مصاف آنها میرود. بر این اساس شنبه هفته آینده دیدار ایران و قزاقستان برگزار میشود و روز یکشنبه هم ملیپوشان ایران با استرالیا دیدار خواهند داشت.
امیر خوشخبر، سرپرست تیم ملی والیبال ضمن اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: البته تیمهای دیگری هم هستند که زودتر از موعد مقرر (28 شهریورماه) به ایران سفر میکنند اما درخواستی برای دیدار تدارکاتی نداشتهاند. بر همین اساس تنها برگزاری همین دو دیدار برای تیم ملی پیشبینی شده است.
شانزدهمین دوره رقابتهای والیبال قهرمانی مردان آسیا 30 شهریورماه تا 8 مهرماه در تهران برگزار خواهد شد.
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