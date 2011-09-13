ستاد استقبال ار رئیس جمهور در اردبیل تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار اردبیل شامگاه دوشنبه در جلسه تشکیل این ستاد اظهار داشت: هدف از تشکیل ستاد استقبال مهیا کردن زمینه و امکانات حضور اقشار مختلف در مراسم استقبال از رئیس جمهور است.

اکبری عنوان کرد: این سفر که از صبح چهارشنبه آغاز خواهد شد، در آستانه سفر رئیس جمهور به نیویورک و شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل انجام می شود و به همین دلیل حضور گسترده مردمی در مراسم استقبال پیش از این سفر در عرصه بین المللی بسیار مهم و تاثیر گذار خواهد بود.

وی از تمام اقشار مردم به ویژه روحانیون، خانواده های معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان، فرهنگیان، ورزشکاران، دانشگاهیان و مردم اردبیل خواست در مراسم استقبال از رئیس جمهور حضوری پرشور داشته باشند.

به گفته وی ستاد استقبال مردمی از رئیس جمهور با مشارکت اقشار مختلف مردم تشکیل یافته و شهروندان اردبیلی برای دیدار دوباره با ریاست جمهوری لحظه شماری می کنند.

وی تصریح کرد: مردم اردبیل قدر خدمات و فعالیت های شبانه روزی رییس جمهور و اعضای دولت را می دانند و در تمامی سفرها نیز استقبال گرمی از آنها داشته اند.

اکبری اظهار داشت: این بار نیز مردم همیشه در صحنه اردبیل با حضور در خیابان های شهر و استادیوم ورزشی این شهرستان حمایت و قدرشناسی خود را از دولت در آستانه حضور رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به جهانیان نشان خواهند داد.



