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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۴۶

همزمان با سفر رئیس جمهور/

ستاد استقبال ار رئیس جمهور در اردبیل تشکیل شد

ستاد استقبال ار رئیس جمهور در اردبیل تشکیل شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: به منظور استقبال پرشور از رئیس جمهور و هیئت دولت ستاد استقبال در اردبیل تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار اردبیل شامگاه دوشنبه در جلسه تشکیل این ستاد اظهار داشت: هدف از تشکیل ستاد استقبال مهیا کردن زمینه و امکانات حضور اقشار مختلف در مراسم استقبال از رئیس جمهور است.

اکبری عنوان کرد: این سفر که از صبح چهارشنبه آغاز خواهد شد، در آستانه سفر رئیس جمهور به نیویورک و شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل انجام می شود و به همین دلیل حضور گسترده مردمی در مراسم استقبال پیش از این سفر در عرصه بین المللی بسیار مهم و تاثیر گذار خواهد بود.
 
وی از تمام اقشار مردم به ویژه روحانیون، خانواده های معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان، فرهنگیان، ورزشکاران، دانشگاهیان و مردم اردبیل خواست در مراسم استقبال از رئیس جمهور حضوری پرشور داشته باشند.
 
به گفته وی ستاد استقبال مردمی از رئیس جمهور با مشارکت اقشار مختلف مردم تشکیل یافته و شهروندان اردبیلی برای دیدار دوباره با ریاست جمهوری لحظه شماری می کنند.
 
وی تصریح کرد: مردم اردبیل قدر خدمات و فعالیت های شبانه روزی رییس جمهور و اعضای دولت را می دانند و در تمامی سفرها نیز استقبال گرمی از آنها داشته اند.
 
اکبری اظهار داشت: این بار نیز مردم همیشه در صحنه اردبیل با حضور در خیابان های شهر و استادیوم ورزشی این شهرستان حمایت و قدرشناسی خود را از دولت در آستانه حضور رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به جهانیان نشان خواهند داد.
 
 
کد مطلب 1406637

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