بیماری علت اصلی کم کاری اخیر من است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدی دوشنبه شب در مراسم نکوداشت روز ملی سینما در کرمان گفت: اخیرا به دلیل مسئله بیماری کم کار شده ام اما اثری از عطاران را سه ماه پیش به پایان بردیم که در آن نقش یک زن را در دو مقطع جوانی و میانسالی بازی می کنم.

وی افزود: این نقش تجربه جالبی برای من بود که به احتمال زیاد این فیلم در ایام عید اکران می شود.

این بازیگر یادآورشد: همچنین مدت 30 روز در فرهنگسرای خاوران تهران نمایش تئاتر پنجره پولادی را روی صحنه داریم که این نمایش رایگان و هر شب برای حدود دو هزار نفر اجرا می شود.

وی با تشکر از مردم کرمان گفت: به سختی و بعد از کنسل شدن دو پرواز موفق شدم به کرمان بیایم که بخشی از این تاخیر به بیاری دیابتم مربوط می شود.

استقبال بسیار خوب مردم کرمان به دلیل حضور وی در مراسم دیدنی بود به گونه ای که تا چندین برابر میهمانان دعوت شده در فضای باز موزه هنرهای معاصر کرمان جمعیت موج می زد.

حضور وی در مراسم یک ساعت با تاخیر همراه بود که به دلیل تاخیر در برنامه پرواز بود.

