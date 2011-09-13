به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، مسجد خیابان ویپولژوی مسکو در سال 1904 به ابتکار عمل و با حمایت مالی "صالح یرین" از تاجران تاتار ساخته شد و روز یازدهم سپتامبر امسال ( 20 شهریورماه) تخریب شد.

روشن عباسوف رئیس دپارتمان ارتباطات مسجد مرکز مسکو اظهار داشت که این ساختمان به دنبال مشاهده شکافهای عمیق در دیوارها تخریب شد چرا که این شکافها موجب شد این مسجد ناامن به نظر برسد.

مسجد تاریخی مسکو درحال تخریب

وی یادآور شد که قرار است یک مسجد جدید و بسیار بزرگتر جایگزین این مسجد شود، فضایی که به شدت مورد نیاز جامعه درحال رشد مسلمانان در مسکو است.

مسجد مرکز محل اقامت راویل عین الدین ، رئیس شورای مفتیان روسیه بود که درحال حاضر به عنوان امام جماعت این مسجد نیز فعالیت می کند.

عین الدین پیشتر از ایده تخریب این مسجد حمایت و اظهار داشت که تخریب این مسجد فضا را برای ساخت یک مرکز اسلامی بزرگتر باز می کند.

در عین حال، آلبیر کرگانوف رهبر یک گروه اسلامی در مسکو اظهار داشت که تخریب ساختمان تاریخی این مسجد اقدامی وحشیانه است و معماری تاتاری را از جامعه مسلمان مسکو دور می کند.

مسجد مسکو پیش از تخریب

رستم رحمت الدین از فعالانی که برای حفظ این میراث تاریخی مسکو تلاش می کرد نیز از تخریب این مسجد به شدت انتقاد کرد و گفت: واضح است که این ساختمان قدیمی نمی توانست تمام مسلمانانی که برای اقامه نماز به آن مراجه می کردند را درخود جای دهد اما این امر به معنای تخریب مسجد نیست.

مخالفان تخریب این مسجد پیشتر استدلال کرده بودند که این مسجد قدیمی نمونه ای از معماری دینی تاتار قرن بیستم است که به واسطه مدرنیزه شدن افراطی مورد تهدید قرار گرفته است.