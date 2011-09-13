نوجوانان نیشابوری و لبنانی عقد اخوت بستند

راضیه باباخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از 60 نفر از دانشآموزان عضو تشکیلات پیشاهنگی جنبش انقلابی حزبالله لبنان کشافهالمهدی(عج) به همراه مدیران این تشکیلات و مدیران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران به نیشابور آمدند.
وی افزود: زیارت بقعه متبرکه قدمگاه رضوی و فضل ابن شاذان صحابی چهار امام شیعه، آرامگاه امامزادگان محمد محروق و ابراهیم (ع) و بزرگترین مسجد چوبی جهان بخشی از برنامههای این گروه بود.
باباخانی بیان کرد: ادای احترام به حکیم خیام نیشابوری ریاضیدان و منجم مشهور جهان اسلام و عطار نیشابوری عارف و شاعر شهیر جهان اسلام و کمالالملک غفاری نقاش برجسته ایرانی، فعالیتهای دیگر این گروه بود.
باباخانی تصریح کرد: اردوی کشافهالمهدی (عج) توسط مرتضی حیدری مدیر هماهنگی امور استانهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور، عضو هیئت رئیسه و نماینده نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی، معاون استاندار و فرماندار نیشابور، مدیر آموزش و پرورش و فرماندهی انتظامی و جمعی دیگر از مسئولین ارشد نیشابور همراهی شدند.
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