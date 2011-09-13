به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا افضل صبح سه شنبه در آستانه بازی این هفته برابر گسترش فولاد تبریز در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت: تیم تبریزی از تیمهای خوب چند سال اخیر لیگ به شمار می آید، تیمی که بازیکنانش چندین سال کنار هم بازی کرده اند و کمترین تغییرات را در سالیان اخیر به خود دیده اند.

وی افزود: جو ورزشگاه تبریز نیز برای حریفان کار را سخت می کند اما با این وجود اگر بازیکنانم بتوانند بدون استرس به میدان بروند کسب پیروزی به هیچ عنوان دور از دسترس نیست.

افضل درباره دو بازی اخیری که با پیروزی حداقلی به ثبت رسید نیز گفت: برای من مهم سه امتیاز بازی است و به هیچ عنوان به اینکه تیمم بخواهد با پیروزی پر گل بازی را به اتمام برساند عقیده ندارم، ممکن است بازی زیبا در نهایت به شکست تیم منجر شود و این شکست تلخ تر از پیروزی با یک گل است.

سرمربی تیم گیتی پسند با بیان اینکه در تیم او هدف ارائه یک بازی منطقی است، بیان داشت: با حضور بازیکنان نامی در تیم انتظارات از تیم من بالا رفته است اما این دلیل نمی شود در بازی ها انتحاری بازی کنیم و بدون هدف و با تکیه صرف به ستاره ها به میدان برویم.

وی با بیان اینکه در تیمش هیچ حاشیه ای وجود ندارد، افزود: بعضی تیم ها که از نظر فنی مشکل دارند می خواهند به تیم گیتی پسند حاشیه وارد کنند که تاکنون به در بسته خورده اند، یقین دارم حتی در صورتیکه حاشیه نیز وارد تیم شود خیلی زود مرتفع خواهد شد.

افضل اظهار امیدواری کرد با دست پر از تبریز به اصفهان بازگردند.

دیدار دو تیم گسترش فولاد تبریز و گیتی پسند اصفهان در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر فوتسال عصر روز پنجشنبه در ورزشگاه شهرداری تبریز برگزار می شود.