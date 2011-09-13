یادواره شهدای "مه ولات" در هفته دفاع مقدس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی حاجی عرب ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران درباره برنامه های هفته دفاع مقدس به مواردی چون برگزاری مسابقات ورزشی، مراسم رژه نیروهای مسلح، غبار روبی مزار شهدا و سرکشی از خانواده های معزز آنان اشاره کرد.

وی با اشاره به رشد کیفی و کمی برنامه های امسال نسبت به سال گذشته در خصوص ویژگی شهدا، جانبازان و ایثارگان شهرستان مه ولات گفت: پایین بودن سن برخورداری از روحیه ایثار و شهادت و ارجح دانستن حضور در سنگر دفاع بر سنگر علم از ویژگی های شاخص آنان است.

به گفته وی ویژگی شاخص این قشر در عصر حاضر داشتن بصیرت بالا در مبارزه با جنگ نرم و تلاش برای خنثی نمودن توطئه دشمنان داخلی و خارجی است.

حاجی عرب استفاده ازین خصوصیت را لازمه مبارزه کنونی با جنگ نرم عنوان کرد و گفت: باید با معرفی و الگوسازی جانبازان و ایثارگران توان نسل جوان را برای مقابله با تهدیدات فرهنگی افزایش دهیم.