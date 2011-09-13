شهرک بین المللی صنایع دستی در اسکو احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی در بازدید از کارگاه های چاب کلاقه ای در شهرستان اسکو در جمع تولیدکنندگان صنایع دستی و مسئولان این شهرستان، اظهار داشت: با توجه به ظرفیت های ویژه ای که این شهرستان در حوزه صنایع دستی دارد، ایجاد شهرک خاص صنایع دستی در آن ضروری است.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، افزود: وجود کارگاه های متعدد بافندگی، چاپ باتیک و قالی بافی در اسکو باعث شده تا این شهرستان در حوزه صنایع دستی استان به یک شهرستان مهم تبدیل شود.

وی با بیان اینکه احداث این شهرک از مصوبات دولت است، تاکید کرد: رتبه صنایع دستی استان قابل توجه است و باید سعی شود تا در این حوزه برند و استاندارد مخصوص ساخته شود و از بعد تبلیغاتی از این برند نیز استفاده به عمل آید.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه بازدید خود از شهرستان اسکو در دیدار صمیمی با مردم این شهرستان، با اشاره به آغاز عملیات احداث شهرک صنعتی اسکو، گفت: مردم شهرستان از تاخیر در ساخت این شهرک گلایه دارند و باید سریعا این شهرک ساخته شده و صنایع در آن مستقر شوند.

رحمانی ابراز داشت: ایجاد اشتغال برای جوانان مهم ترین دغدغه مجلس است و در این راستا تلاش دارد تا با همکاری دولت اقدامات مقتضی را به عمل آورده و معضل بیکاری را برطرف سازند.

وی با اشاره به ظرفیت های مختلف اسکو در زمینه توسعه، گفت: وجود ظرفیت های دانشگاهی، گردشگری و اقتصادی در این شهرستان می تواند در توسعه استان نیز مفید واقع شود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس همچنین در دیدار با معتمدان اسکو، مشکلات شهرستان را از نگاه آنها مورد بررسی قرار داد و انتظار مردم شهرستان در رفع مشکلات را به حق دانست.

این گزارش حاکی است، اجرای آزادراه شیبلی- ارومیه از مسیر اسکو، گسترش مصرف نان سنتی اسکو، ضرورت احداث پارک شهری، احداث بیمارستان جدید در شهرستان، تخصیص اعتبارات تربیت بدنی اسکو، گازرسانی به روستاها و کمبود آب زراعی و کشاورزی از جمله مسایل و مشکلاتی بود که در این جلسات از سوی مردم و معتمدان اسکو مطرح شد.