موسیقی گیلان نیازمند حمایت جدی ارشاد گیلان است/ موسیقی محلی میراثی ماندگار

همایون سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اهالی صنف موسیقی گیلان که طی سال های گذشته عضویت در انجمن صنفی هنرمندان موسیقی استان را پذیرفته اند باید مورد حمایت مادی و معنوی مسئولان فرهنگی استان به ویژه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قرار گیرند و آثار فاخر و ارزشمندی را در حوزه موسیقی محلی به تولید برسانند.

هنرموسیقی؛ از پرهزینه ترین هنرهای دنیاست

وی تاکید کرد: هنرموسیقی یکی از پرهزینه ترین هنرهای دنیاست و با دست خالی، هنرمندان نمی توانند آثار فاخر در زمینه های مختلف تولید کنند با بودجه های اندک، محدود و حمایت شعاری نمی توان از یک هنرمند موسیقی خواست تا آثاری را به مرحله تولید و اجرا برساند که سال ها در خاطر مردم باقی بماند.

رئیس صنف هنرمندان موسیقی گیلان گفت: بنابراین چون از زمان های بسیار قدیم هنر در کشور ایران تابع حمایت ریالی و نظارتی دولتی بوده اینک نیز بر طبق همان روال باید مسئولان دولتی در کشور و استان ها با بودجه های فرهنگی از موسیقی بومی حمایت کنند.

وی افزود: تهیه کنندگان و سرمایه گذاران حوزه موسیقی به لحاظ مشکل برگشت سرمایه حاضر نیستند سرمایه ریالی خود را صرف تولید آلبوم های موسیقی محلی کنند که بعد از تولید این نوع آثار در قفسه های نوار فروشی ها سال ها خاک بخورد و در نهایت با یک نامه اداری از تولید کننده تشکر و تقدیرشود.

چراغ بازار موسیقی محلی گیلان رو به خاموشی است

سلیمی تصریح کرد: سال های طولانی که موسیقی محلی که جزو میراث ماندگار گیلان زمین است حمایت اساسی نشده و در حد ناچیزی به این مقوله مهم توجه شده است بنابراین باید مدیران فرهنگی استان با یک همت جدی و با همکاری اهالی صنف موسیقی و انجمن موسیقی گیلان تا قبل از پایان سال جاری با تامین بودجه مناسب اقدامات موثری را برای فعال کردن تولیدات فاخر موسیقی محلی به انجام برساند.

وی یادآورشد: مسئولان نباید در امر هزینه کرد برای احیای موسیقی گیلان محدودیتی ایجاد کنند چرا که تا درآینده نزدیک دوباره مردم و بازار موسیقی شاهد رونق بازار موسیقی محلی گیلان باشد و در این مسیر نیز هنرمندان عضو انجمن صنفی موسیقی نهایت همکاری را با اداره کل فرهنگ و ارشاد استان خواهند داشت.