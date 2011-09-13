ادامه رسوایی دولتمردان فرانسه/سارکوزی هم آفریقا را تیغ زده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه دیلی تلگراف در مطلب خود می نویسد: پس از آنکه مشخص شد "ژاک شیراک" مبلغ 20 میلیون دلار از رهبران افریقا پول نقد دریافت کرده، خبرهایی درباره اخذ پول توسط "نیکلا سارکوزی" نیز به گوش می رسد.

به نوشته دیلی تلگراف، نیکلا سارکوزی از رهبران کشورهای غرب آفریقا پول دریافت کرده است.

این خبرها نشان می دهد که آفریقا هنوز از سلطه فرانسه رهایی نیافته و اکنون از نظر دیپلماتیک تحت سلطه این کشور اروپایی است. این اتهام از روابط طولانی مدت فرانسه و دیکتاتورهای آفریقایی پرده برداشت. دیکتاتورهای آفریقایی در ازای پرداخت مبالغ هنگفتی به سیاستمداران فرانسه از آنها حمایت نظامی و دیپلماتیک دریافت می‌ کرده ‌اند. این تبادلها در قالب همکاریهای فرانسه ـ آفریقا صورت می ‌گرفته است.

"روبرت بورگی" از وکیلان فرانسوی فردی است که این ادعاها را مطرح کرده است. وی وکیلی است که دارای روابط گسترده با آفریقاییها است و پیش از انتخاب شدن سارکوزی به عنوان رئیس‌ جمهوری فرانسه مشاور ژاک شیراک و دومینیک دوویلپن بوده است.

"نیکلا سارکوزی" و "روبرت بورگی"

بورگی مدعی شد که وی شخصا میلیونها دلار از پنج رهبر آفریقایی دریافت و به ژاک شیراک داده است. ژاک شیراک که در آن زمان شهردار پاریس بود بعدها به عنوان رئیس جمهوری فرانسه انتخاب شد.

وی اعلام کرده که این پول که در کیفهای ورزشی، پوستر و طبل های مخصوص مرامس های سنتی آفریقا جاسازی شده بود از بورکینافاسو، کنگو، ساحل‌ عاج، سنگال و گابون به فرانسه منتقل شد. وی تخمین زد که در مجموع حدود 20 میلیون دلار در سال‌های 1997 تا 2005 به شیراک و دوویلپن، پرداخت شده است. به ادعای بورگی نیمی از این مبلغ در کمیپین انتخاباتی شیراک در سال 2002 هزینه شد.

با این حال بورگی اعلام کرد هرگز پولی از کشورهای آفریقایی دریافت و به سارکوزی نداده است. اما "ژان فرانسوا پروبست" یکی از دستیاران سابق شیراک اعلام کرد: فرآیند دریافت رشوه در دوران سارکوزی از آفریقا متوقف نشد.

وی خاطرنشان کرد: بورگی در انتخابات ریاست جمهوری در سال 2007 به طرز خستگی ناپذیری برای سارکوزی کار می ‌کرد.