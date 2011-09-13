ادامه رسوایی دولتمردان فرانسه/سارکوزی هم آفریقا را تیغ زده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه دیلی تلگراف در مطلب خود می نویسد: پس از آنکه مشخص شد "ژاک شیراک" مبلغ 20 میلیون دلار از رهبران افریقا پول نقد دریافت کرده، خبرهایی درباره اخذ پول توسط "نیکلا سارکوزی" نیز به گوش می رسد.
به نوشته دیلی تلگراف، نیکلا سارکوزی از رهبران کشورهای غرب آفریقا پول دریافت کرده است.
این خبرها نشان می دهد که آفریقا هنوز از سلطه فرانسه رهایی نیافته و اکنون از نظر دیپلماتیک تحت سلطه این کشور اروپایی است. این اتهام از روابط طولانی مدت فرانسه و دیکتاتورهای آفریقایی پرده برداشت. دیکتاتورهای آفریقایی در ازای پرداخت مبالغ هنگفتی به سیاستمداران فرانسه از آنها حمایت نظامی و دیپلماتیک دریافت می کرده اند. این تبادلها در قالب همکاریهای فرانسه ـ آفریقا صورت می گرفته است.
"روبرت بورگی" از وکیلان فرانسوی فردی است که این ادعاها را مطرح کرده است. وی وکیلی است که دارای روابط گسترده با آفریقاییها است و پیش از انتخاب شدن سارکوزی به عنوان رئیس جمهوری فرانسه مشاور ژاک شیراک و دومینیک دوویلپن بوده است.
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