به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج راد در گفتگویی با بیان این مطلب گفت:برگزاری هر جشنواره‌ای در هر زمینه‌ای مفید است و به خصوص برگزاری جشنواره‌ای با موضوع "هنرهای اسلامی" می‌تواند سبب احیا دوباره برخی هنرهایی شود که در این سال ها کمتر مورد توجه بوده اند. البته من معتقدم برای برگزاری چنین جشنواره هایی باید برنامه ریزی و بررسی کرد و دید که هدف از برگزاری این جشنواره ها چیست و ثمرات آن را در بلند مدت بررسی و ارزیابی کرد.

مدیرعامل خانه تئاتر در ادامه با اشاره به اینکه با جداسازی و تفکیک در عرصه هنر موافق نیست، افزود: علت اینکه چرا در جشنواره‌های مختلف برای تئاتر و یا سایر هنرها مضامین و موضوعات مختلف تعیین می‌کنند را نمی دانم. با نامگذاری تئاتر دینی هم موافق نیستم چرا که ذات تئاتر از دین و آئین‌هاست و نباید در عرصه تئاتر دست به این جداسازی‌های موضوعی برد. تئاتر همه موضوعات و مضامین دینی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی و ... را در دل خود دارد وهرگز نمی توان آنها را از هم جدا کرد.

ایرج راد همچنین در پایان خاطر نشان ساخت: شاید برای جشنواره‌ای مثل جشنواره هنرهای اسلامی "طواف تا ولایت" در حوزه تئاتر موضوعیت‌های خاصی را مدنظر داشته باشد و به همین دلیل از عنوان تئاتر دینی برای این بخش استفاده شده باشد. شاید هدف این است که در بخش تئاتر جشنواره هنری "طواف تا ولایت" صرفا از موضوعات و قصص دینی و مذهبی قصد بهره گیری داشته باشد، اما در غیر اینصورت هم نمی توان دین و مذهب را از تئاتر جدا کرد.

نخستین جشنواره هنرهای"طواف تا ولایت" از 16 تا 24 آبان‌ و دربازه زمانی اعیاد قربان و غدیر به دبیری دکتر شهرام گیل‌آبادی در تهران برگزار می‌شود. مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا 15 مهر سال جاری است.