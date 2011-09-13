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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۳۰

محمدپور:

همایش بزرگداشت روزملی شعر و ادب فارسی در دهدشت برگزار می شود

همایش بزرگداشت روزملی شعر و ادب فارسی در دهدشت برگزار می شود

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری همایش بزرگداشت روز ملی شعر و ادب فارسی در "دهدشت" خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کرم الله محمدپور پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: این همایش با هدف پاسداشت و ارج نهادن به این روز و همچنین گرامیداشت یاد شاعر برجسته و فقید کشور استاد شهریار برگزار می شود.

وی افزود: سخنران و میهمان ویژه این همایش که در 27 شهریور ماه برگزار می شود، "محمد سعید میرزایی" شاعر معاصر کشور است.

معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: در این همایش چهار کارگاه تخصصی شعر کلاسیک، سپید، آیینی و محلی و عروض و قافیه نیز برگزار خواهد شد.

وی اظهار داشت: همچنین در این همایش از تعدادی از شاعران پیشکسوت و خانواده های شاعران فقید شهرستان کهگیلویه نیز تجلیل می شود.

محمد پور بیان داشت: استعدادهای زیادی در زمینه شعر و ادب در این استان وجود دارد که در صورت بسترسازی مناسب، می توانند در عرصه شعر و ادب کشور بدرخشند.

کد مطلب 1406654

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