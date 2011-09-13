حسین احمدی سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجتمع فولاد خراسان در سال گذشته بالغ بر30 هزار تن از شمش مورد نیاز خود را برای استفاده در خط نورد این کارخانه به صورت وارداتی تامین می کرد.

وی با اشاره به تولید سالیانه 635 هزار تن شمش در این مجتمع، تولید ماهیانه شمش فولاد خراسان را ماهیانه بین دو تا سه هزار تن اعلام کرد که از این مقدار با در نظر گرفتن شمش مورد نیاز این کارخانه، مقدار 30 هزار تن شمش مازاد بر نیاز روانه بازار می شود.

مدیرعامل مجتمع فولاد خراسان اظهار داشت: با ارزیابی های انجام شده وزارت صنایع، مجتمع فولاد خراسان طی سال گذشته در بین واحدهای کشوری به‌ عنوان واحد نمونه و برتر در بعد صنایع معدنی انتخاب و در مراسمی با حضور رئیس‌ جمهوری از تلاش‌های این مجتمع تقدیر شد.

احمدی تصریح کرد: با در نظر گرفتن تولیدات فولادی این مجتمع در نیشابور که 80 درصد ظرفیت فولاد خراسان رضوی است، این استان سومین استان بزرگ تولیدکننده فولاد در کشور است.

وی همچنین از اجرای طرح های توسعه فولادی در این مجتمع در آینده نزدیک خبر داد.

وی اضافه کرد: تولید فولاد خام شاخص اصلی در صنایع فولادی کشور است و مجتمع فولاد خراسان رضوی بزرگترین واحد شرق کشور است.