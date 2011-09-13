اسرائیل در وحشت انزوای کامل/ معرفی سه ضلع تهاجم به تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه "اشپیگل" در مطلبی نوشت: روابط ترکیه با رژیم صهیونیستی( به دلیل اختلافات آنها بر سر حمله اسرائیل به کشتی مرمره که حامل کمکهای انساندوستانه به نوارغزه بود) شدیدا متشنج شده است، فلسطینیها هم به دنبال تشکیل یک دولت مستقل و به رسمیت شناخته شدن آن در مجمع عمومی سازمان ملل هستند. از طرفی سفارت اسرائیل در قاهره نیز مورد هجوم انقلابیون قرار گرفته و تسخیر شده است. به این ترتیب اسرائیل شدیدا در منطقه تحت فشار قرار دارد.

درحالی که نخست وزیر رژیم صهیونیستی هفته ها روند جبهه گیری علیه دوست ودشمن را درپیش گرفته بود، حالا به صورت ناگهانی و غیرعادی بعد از تسخیر سفارت رژیم صهیونیستی در مصر با سخنان مسالمت آمیز با حاکمان موقت این کشور سخن می گوید و از آنها به خاطر کمکهایشان تشکر می کند.

نتانیاهو در نشست هفتگی کابینه، ابتدا نیروهای امنیتی مصری را برای نجات شش دیپلمات اسرائیلی درجریان حمله به سفارت این رژیم در مصر مورد قدردانی قرار داد.

اشپیگل دربخش دیگری ازاین مطلب این کوتاه آمدن وموضع نرم سردمداران رژیم صهیونیستی در برابر این شکست را نشانگر این حقیقت دانست که شرایط برای اسرائیل بسیار جدی است.

هفته هاست که سیاستمداران اسرائیلی و بسیاری از تحلیلگران این رژیم در این باره به سران تل آویوهشدار می دهند که اعتبار دولت یهود به واسطه سیاستهای لجوجانه آنها درحال از بین رفتن است. این انتقادها به ویژه از محفلها و سازمانهای امنیتی رژیم صهونیستی به دولتمردان اسرائیلی وارد شده است.

به نوشته هاآرتص، وزیردفاع رژیم صهیونیستی نیزدرجمع همکاران خود اظهارداشته بود که اگراسرائیل با توجه به تصمیمات فلسطینیها مبنی بربه رسمیت شناختن کشورشان درمجمع عمومی سازمان ملل به صورت جدی درراستای پیش بردن روند صلح با فلسطین قدم بر ندارد از طرف دوستان خود در غرب به عنوان یک مانع در این راستا ارزیابی خواهند شد.

اشپیگل درادامه به هشدار رئیس جمهوری اسرائیل به نتانیاهو دراین باره نیزاشاره کرده و نوشت: اسرائیل شدیدا از به رسمیت شناخته شدن یک دولت فلسطینی مستقل در سازمان ملل و عواقب آن وحشت دارد چرا که به این ترتیب این کشور به راحتی می تواند شکایات خود از رژیم صهیونیستی را به دادگاه بین المللی لاهه بکشاند.