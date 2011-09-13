جشنواره کتاب سال رضوی به مرحله داوری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر گروه نظارت و ارزیابی موسسات فرهنگی هنری دبیرخانه شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی اظهار کرد: این جشنواره با هدف حمایت از ناشران و مؤلفان حوزه زیارت همزمان با میلاد امام رضا(ع) برگزار می‌شود.

رمضان‌علی ایزانلو ادامه داد: آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره در چهار بخش کتاب برتر، پایان نامه برتر، ناشر برتر و آثار شایسته چاپ داوری می‌شوند.

وی اظهار داشت: آثار ارسالی در بخش‌های چهارگانه با موضوع امام رضا(ع) و خاندان امام رضا(ع) انتخاب می‌شوند.

مدیر گروه نظارت و ارزیابی موسسات فرهنگی هنری تصریح کرد: همه نفرات منتخب به عنوان میهمان دبیرخانه جشنواره پذیرفته و در پایان به برگزیدگان این جشنواره جوایز نفیسی اهدا می‌شود.

برگزاری نشست‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی از برنامه‌های جنبی این جشنواره است.