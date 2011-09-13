درخشش آفتاب در کرمان زمینه ساخت فیلمهای تاریخی را فراهم کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد ارشاد دوشنبه شب در مراسم نکوداشت روز ملی سینما تصریح کرد: باید به جاذبه های زیبای کرمان توجه بیشتری شود و فیلمسازان کار با طبیعت و معرفی زیبایی های استان کرمان را بیشتر مدنظر قرار دهند.

ارشاد با بیان اینکه در فیلم سازی حداقل باید 20سال وقت گذاشت تا کسی بگوید سینماگر توانمندی شده است گفت: از یکی دو سال قبل اکران فیلم های ایرانی از مرزها نیز گذشته است و با پخش فیلم های ایرانی مردم دنیا با روحیه مهربان و لطیف ایرانی ها بیشتر آشنا شده و سر تعظیم در برابر روح بلند ایرانیها فرود می آورند.

وی ادامه داد: در کارنامه خود ساخت مستندهای زیادی درباره کرمان را دارم که برای برخی از این فیلم ها حتی 20هزار کیلومتر در استان کرمان سفر کردم که برخی مسئولین وقت با دیدن آن فیلم اظهار می کردند مگر همچنین جایی در کرمان وجود دارد.

این کارگردان گفت: کار در بحث فیلم و فیلم سازی بسیار سخت و پیچیده است ولی در استان کرمان برای تبدیل شدن به قطب کشوری ظرفیتها و توانمدیهای زیادی است که فقط نیاز به کمی حمایت مادی توسط شرکت های اقتصادی دارد.

وی افزود: اگر فیلمسازان شهرستانی که در پایتخت ساکنند، امکان ساخت یک فیلم خوب در سال را در شهرهایشان داشتند تهران را با هوای مسمومش رها می کردند.

ارشاد اولین تجربه بلند سینمایی خود با نام زیر سایه کنار را به پایان برده است و به زودی اکران می شود.