هزار واحد مسکن مهر در طالقان ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر،‌ قدرت الله ضیائی فر ظهر سه شنبه در آیین افتتاح اداره مسکن و شهرسازی شهرستان طالقان افزود: تامین مسکن اقشار آسیب پذیر جامعه همواره یکی از مهمترین دغدغه های دولت نهم و دهم به شمار می آمد.

وی گفت: با ساخت مسکن در قالب مسکن مهر دیگر مشکلی در بخش مسکن نخواهیم داشت.

مدیر کل مسکن و شهرسازی استان البرز ادامه داد: در بخش مسکن مهر سرعت در کنار کیفیت معنا پیدا خواهد کرد و نباید کیفیت را فدای سرعت نمود.

این مسئول در ادامه از ایجاد زمینه اشتغال همزمان با آغاز ساخت مسکن مهر خبر داد و گفت: آغاز ساخت هزار واحد مسکن مهر در طالقان خود به نوعی باعث ایجاد اشتغال جوانان طالقانی خواهد شد.

ضیائی فر با اشاره به موقعیت ویژه شهرستان طالقان از نظر گردشگری اظهار داشت: حفظ اراضی دولتی از گزند سود جویان و فرصت طلبان بسیار ضروری است .

حجت الاسلام حسینی امام جمعه طالقان نیز با اشاره به نگاه ویژه دولت دهم به منطقه طالقان گفت: اجرای طرح مسکن مهر در طالقان سبب جلوگیری از مهاجرت بی رویه جوانان از این شهرستان خواهد شد.

وی گفت: با توجه به گردشگری بودن شهرستان طالقان می توان مسکن مهر را در قالب خانه های ویلایی احداث کرد و این امر خود باعث رغبت بیشتر مردم به استفاده از این خانه ها خواهد شد.

در آیین افتتاح اداره مسکن و شهرسازی شهرستان طالقان مهندس آرمان خاقانی به عنوان اولین رئیس این اداره معرفی شد.

خاقانی پیش از این ریاست اداره مسکن و شهرسازی شهرستان ساوجبلاغ را بر عهده داشت.