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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۲۳

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متن نامه مشایی درباره شرکت وابسته به گروه "امیر منصور آریا"

متن نامه مشایی درباره شرکت وابسته به گروه "امیر منصور آریا"

در حالی این روزها زلزله در نظام بانکی با اختلاس تاریخی در اقتصاد ایران آغاز شده است که نامه مهرماه سال 89 اسفندیار رحیم مشایی بیانگر نقاط پنهان دیگری از ماجراهای اخیر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه مورخ هفتم مهرماه سال ۱۳۸۹ اسفندیار رحیم مشایی خطاب به دو وزیر کابینه چنین آمده است:
"جناب آقای حسینی، وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی
جناب آقای بهبهانی، وزیر محترم راه و ترابری
سلام علیکم
به پیوست تصویر نامه شماره ۱۰۲۰۵/ص۲۰ مورخ ۲/۷/۱۳۸۹ شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن در خصوص امادگی خرید ۵/۵۰٪ از سهام شرکت فولاد خوزستان ارسال می‌شود. حسب موافقت ریاست محترم جمهوری خواهشمند است دستور فرمائید ضمن تسریع اقدام مساعد را به عمل آورند.
اسفندیار رحیم مشایی"

به گزارش مشرق، متن اسکن شده نامه مشایی به شرح ذیل است:
 

 براساس این نامه، سهام شرکت فولاد خوزستان بدون برگزاری تشریفات قانونی مزایده به گروه امیر منصور آریا در قالب شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه راه آهن( تراورس) واگذار می شود. وی در جریان واگذاریهای سازمان خصوصی سازی و در حرکتی کامل مشکوک توانست شرکت تراورس که از مهمترین شرکتهای پیمانکار در عرصه راه آهن کشور است را خریداری کند.

کد مطلب 1406666

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