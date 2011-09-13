مشتاقان کتابخوانی فصل دیگری را ورق زدند/ نمایشگاه دائمی مطالبه همگانی

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نمایشگاه استانی کتاب البرز با برپایی 300غرفه و حضور ناشران از سراسر کشور در حالی به کار خود پایان داد که روزانه در حدود چهار هزار نفر از این نمایشگاه بازدید کردند.

در مجموع بازدید حدود بیش از 25 هزار نفر از مردم از این رویداد بزرگ فرهنگی و خرید بیش از یکصد میلیون بن کارت خرید کتاب و نیز فروش هزاران عنوان کتاب در حوزه های گوناگون نشان داد، این مهم با استقبال کتاب دوستان البرزی همراه بوده است.

بی شک تجربه برپایی دو نمایشگاه بزرگ کتاب در مدت زمان کوتاهی پس از تشکیل استان البرز نشان از همت بالای دست اندرکاران فرهنگی شهر دارد که به مدد تجربه و هماهنگی در برپایی این نمایشگاه تجربه ای موفق را به جای گذاشتند.

اطلاع رسانی به موقع و مناسب یکی از عوامل اصلی استقبال مردم از این رویداد فرهنگی بود، به گونه ای که نصب بیلبوردهای برپایی نمایشگاه در تمام نقاط شهر هفته ها قبل از افتتاح نمایشگاه، اطلاع رسانی رادیو البرز و خبرگزاریها، پایگاههای خبری و نشریات محلی و سراسری از جمله عواملی بود که اغلب شهروندان را از برپایی این نمایشگاه مطلع کرد.

برنامه ریزی برای ارائه خدمات رفاهی و مورد نیاز مردم نظیر غرفه توزیع موادغذایی و نوشیدنی، دستگاههای تهویه سالن و کولرهای گازی بزرگ، دستگاههای آب سرد کن و لیوانهای ک بار مصرف تعبیه شده، سطلهای زباله، نظافت مستمر سالن و تفکیک زباله های خشک و تر، سرویسهای بهداشتی، محل استراحت و نماز خانه، چرخ های حمل کتاب، غرفه راهنمایی و اطلاع رسانی، کارگاههای ویژه سرگرمی کودکان شامل چاپ و نقاشی و غرفه ارائه بن کارت الکترونیک خرید کتاب و ... از جمله تدابیری بود که برپایی این نمایشگاه را به نقاط قوت همراه کرده بود.

همچنین برپایی کارگاهها و نشستهای تخصصی با حضور اساتید و کارشناسان حوزه های مختلف نیز از دیگر بخشهای جنبی این نمایشگاه بود.

ستاد اطلاع رسانی نمایشگاه نیز متشکل از خبرنگاران رسانه ها به صورت آن لاین پوشش اخبار و برنامه های نمایشگاه و بازدید مسئولان را بر عهده داشتند.

رادیو البرز نیز با استقرار غرفه ای به پخش برنامه ها و گزارشهای زنده ای از نمایشگاه کتاب اقدام کرده بود، همچنین برگزاری تست گویندگی رادیو مهارت بر رونق این غرفه افزوده بود.

نبود محل دائمی برپایی نمایشگاه عمده ترین مشکل البرز

در طول برپایی نمایشگاه شمار زیادی از مسئولان شهر از این رویداد فرهنگی بازدید کرده و همگی نبود محل دائمی برپایی نمایشگاه در این استان را مشکلی مهم برشمردند که باید برای آن چاره اندیشی کرد.

با توجه به اینکه محل فعلی برپایی نمایشگاه کتاب البرز در میدان امام خمینی (ره)‌ و مجتمع گل و گیاه گلشهر به صورت استیجاری در اختیار برگزار کنندگان نمایشگاه قرار می گیرد، شهردار کرج از تبیدل همین مکان به محل دائمی نمایشگاه خبر داد و این وعده در صدر اخبار مربوط به نمایشگاه کتاب امسال جاری گرفت.

بی شک برگزاری چنین رویداد فرهنگی مهمی در محل دائمی علاوه بر استقبال و دسترسی بیشتر شهروندان، موجب افزایش توان دست اندرکاران در وسعت بخشیدن به بخشهای مختلف نمایشگاه و نیز سرمایه گذاری برای استقرار سالنها و غرفه های دائمی به امکانات و تجهیزات بهتری خواهد بود که همگی منجر به جلب رضایت شهروندان و استفاده بهتر آنان از این قبیل نمایشگاهها خواهد بود.

پیشنهاد برگزاری نمایشگاه لوازم التحریر در بخش جانبی نمایشگاه کتاب

همچنین به نظر می رسد با توجه به نزدیکی آغاز سال تحصیلی همزمان با برپایی نمایشگاه در صورت در اختیار داشتن امکانان و فضای بیشتر، می توان غرفه هایی را نیز به فروش نوشت افزار، لوازم تحریر و سایر ملزومات دانش آموزان اختصاص داد تا شهروندان علاوه بر استفاده از بخش کتاب نمایشگاه به تهیه سایر مایحتاج مورد نیاز خود در این ماه نیز اقدام کنند و از زمان رفت و آمد و حضور خود در نمایشگاه بیشترین بهره را ببرند.

بی شک با هجوم فرهنگ استفاده از نمادهای غربی در لوازم التحریر و سایر ملزومات دانش آموزان در صورت برگزاری چنین نمایشگاههایی با نظارت حوزه فرهنگی می توان از ترویج فرهنگ غیر بومی و نماد سازی غیر اسلامی نیز برای دانش آموزان پیشگیری کرده و فرصت مناسبی را برای خانواده ها در تهیه نوشت افزار مورد نیاز فرزندانشان بدون داشتن نمادهای غربی فراهم آورد.

ارائه 50 هزار عنوان کتاب و 300 غرفه نمایشگاهی

مدیرکل ارشاد البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ویژگیهای نمایشگاه کتاب امسال اظهار داشت: حدود 50 هزار عنوان کتاب در نمایشگاه استانی کتاب البرز ارائه شد و موضوعات این کتابها مختلف بود.

قادر آشنا افزود: این تعداد عنوان کتاب در موضوعات مختلف ارائه شده و برگزاری چنین نمایشگاه هایی زمینه های افزایش دسترسی به کتاب را فراهم می کند.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه 200 غرفه حضور داشتند البته ظرفیت بیشتری در این زمینه وجود داشت اما به علت محدودیت جا تنها 200 غرفه حضور داشتند.

این مسئول عنوان کرد: بیش از 300 ناشر و نمایندگی در نمایشگاه استانی کتاب در البرز حضور داشتند و به ارائه کتابهای منتشرشده پرداختند.

33 درصد ناشران عمومی بودند

مدیرکل ارشاد البرز یادآور شد: 33 درصد ناشرانی که این نمایشگاه حضور داشتند، ناشران عمومی بودند و 67 درصد باقیمانده مربوط به ناشران حوزه های دیگر بود.

وی گفت: 13 درصد ناشران مربوط به بخش مذهبی و 10 درصد نیز مربوط به بخش آموزشی بوده اند.

وی افزود: ناشران دانشگاهی و کودک و نوجوان نیز به ترتیب 23 درصد و بیش از پنج درصد بوده اند ضمن اینکه بخش حقوق، پزشکی، زبان خارجه، کشاورزی و هنر نیز در مجموع 16 درصد بودند.

آشنا اضافه کرد: نمایشگاه استانی کتاب از دوشنبه برپا شده و دستگاه های مربوطه برای برگزاری آن با فرهنگ و ارشاد البرز همکاری کرده اند.

مدیرکل ارشاد البرز گفت: این نمایشگاه به مدت هفت روز در محل نمایشگاه های کرج که در حوالی میدان امام مستقر است، برپا بود و ناشران مختلفی در آن حضور داشتند.

وی افزود: در این نمایشگاه 40 درصد تخفیف برای خرید کتاب ارائه می شد و از این میزان، 20 درصد توسط ناشران تقبل شده و 20 درصد باقیمانده نیز از طریق دادن بن کتاب تامین شد.

به هر روی فصل دیگری از کتاب البرز ورق خورد و امید می رود تا برپایی نمایشگاه سوم، مشکل محل دائمی نمایشگاه نیز برطرف شود و با توجه به ظرفیتهای خوب برگزاری چنین رویدادهای در البرز شاهد حضور حداکثری ناشران در در چنین نمایشگاه و عدم محدودیت فضا باشیم.