مسئولان طرح ممنوعیت اشتغال اتباع بیگانه را جدی بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدعلی آخوندی پیش ازظهر سه شنبه در حاشیه نشست مطبوعاتی که در مهمانسرانی فیروزه نیروی انتظامی برگزار شد، به سئوال خبرنگار مهر در مورد اجرای طرح ممنوعیت تردد اتباع بیگانه در استان هرمزگان، این گونه پاسخ داد: طرح ممنوعیت اتباع بیگانه طرحی جامع و مناسب است، اما به نظر می رسد برای اجرای دقیق و کامل آن باید تمامی دستگاه ها با جدیت بیشتری پیگیر باشند.

سردار آخوندی عنوان کرد: یکی از مواردی که می تواند باعث خروج خود اتباع بیگانه از استان شود نظارت بر ممنوعیت به‎کارگیری اتباع بیگانه در بخشهای خصوصی و از بین بردن بازار کار آنها است، چراکه در غیر این صورت جمع آوری و طرد اتباع اگر در تمامی بخشها به خوبی عمل نشود تاثیر چندانی نخواهد داشت.

وی در مورد عملکرد نیروی انتظامی هرمزگان در مورد شناسایی و طرد اتباع بیگانه در استان طی سال جاری گفت: 673 نفر اتباع بیگانه در استان هرمزگان طی پنج ماهه امسال شناسایی، دستگیر و طرد شده اند.

فرمانده انتظامی هرمزگان در پاسخ به دیگر سئوال مهر در مورد تمهیدات پلیس هرمزگان برای بازگشایی مدارس، افزود: طرح جامع انتطامی، امنیتی و ترافیکی تهیه شده است و با جلسات مشترک که با محوریت استانداری با آموزش و پرورش و دستگاه های متولی برگزار شده است این طرح در زمان مقرر به نحوه مناسب برگزار خواهد شد.

وی با تاکید ضرورت دقت بر انتخاب سرویس های مدارس از سوی آموزش و پرورش و مدارس عنوان کرد: آموزش و پرورش و مدارس قبل از انتخاب سرویس مدارس با نیروی انتظامی در خصوص تایید صلاحیت راننده و معاینات فنی خودرو هماهنگی لازم را به عمل آورند تا در طول سال تحصیلی شاهد مشکل خاصی از سوی سرویس های مدارس نباشیم.

وی اضافه کرد: از زمان بازگشایی مدارس، راهنمایی و رانندگی بر اساس قوانین با سرویسهای مدارسی که بیش از حد ظرفیت اقدام به سوار کردن دانش آموزان کنند برخورد خواهد کرد.