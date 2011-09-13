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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۴۷

در گفتگو با مهر اعلام شد:

تمهیدات پلیس برای دربی/ استقرار ماموران در مسیرهای منتهی به ورزشگاه

تمهیدات پلیس برای دربی/ استقرار ماموران در مسیرهای منتهی به ورزشگاه

جانشین رئیس پلیس راهور تهران از تمهیدات ویژه پلیس برای برگزاری دربی جمعه این هفته پایتخت خبر داد و گفت: ماموران پلیس راهور در مسیرهای منتهی به محل برگزاری مستقر می شوند.

سرهنگ جلال بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران پلیس راهور همزمان با ورود تماشاگران در مسیرهای منتهی به ورزشگاه و اطراف آن مستقر شده و از بروز ترافیک جلوگیری می کنند. همچنین طرح اصلی پلیس راهور از ساعت 13 با تقویت ماموران در اطراف ورزشگاه آغاز می شود.

وی ادامه داد: پارک خودرو در مسیرهای منتهی و اطراف ورزشگاه ممنوع است و خودروی متخلفان با جرثقیل به پارکینگ منتقل می شود.
 
جانشین رئیس پلیس راهور تهران از تمهیدات ویژه برای بازگشت تماشاگران دربی خبر داد و افزود:ماموران پلیس راهور تا تخلیه کامل ورزشگاه و خیابانهای اطراف در محل مستقر هستند. ضمن اینکه با پایان بازی شاهد افزایش ترافیک در اتوبان تهران- کرج هستیم که تماشاگران باید صبر بیشتری هنگام بازگشت داشته باشند.

کد مطلب 1406675

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