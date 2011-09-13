تمهیدات پلیس برای دربی/ استقرار ماموران در مسیرهای منتهی به ورزشگاه

سرهنگ جلال بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران پلیس راهور همزمان با ورود تماشاگران در مسیرهای منتهی به ورزشگاه و اطراف آن مستقر شده و از بروز ترافیک جلوگیری می کنند. همچنین طرح اصلی پلیس راهور از ساعت 13 با تقویت ماموران در اطراف ورزشگاه آغاز می شود.

وی ادامه داد: پارک خودرو در مسیرهای منتهی و اطراف ورزشگاه ممنوع است و خودروی متخلفان با جرثقیل به پارکینگ منتقل می شود.



جانشین رئیس پلیس راهور تهران از تمهیدات ویژه برای بازگشت تماشاگران دربی خبر داد و افزود:ماموران پلیس راهور تا تخلیه کامل ورزشگاه و خیابانهای اطراف در محل مستقر هستند. ضمن اینکه با پایان بازی شاهد افزایش ترافیک در اتوبان تهران- کرج هستیم که تماشاگران باید صبر بیشتری هنگام بازگشت داشته باشند.