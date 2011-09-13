به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی امروز سه شنبه در نشستی خبری خود به سئوالات خبرنگاران در خصوص همایش بین المللی بیداری اسلامی پاسخ داد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا برای حضور و دعوت اندیشمندان اسلامی به ایران با مانعی روبرو نشدید؟ اظهار داشت: برای دعوت از اندیشمندان و متفکران کشورهای اسلامی با هیچ مانعی مواجه نشدیم ضمن اینکه اندیشمندان از برگزاری این اجلاس استقبال کردند به طوریکه از کشورهای غیر اسلامی نیز برای حضور در این همایش دعوت به عمل آمد.

ولایتی ادامه داد: تا کنون 100 نفر از متفکران و اندیشمندان اسلامی به ایران آمده اند و روز شنبه نخستین اجلاس بین المللی بیداری اسلامی برگزار می شود.

خبرنگاری از ولایتی درباره سرنوشت امام موسی صدر سئوال کرد که وی در پاسخ گفت: امام موسی صدر مشعل دار بیداری اسلامی بود. از این رو در این اجلاس موضوع امام موسی صدر مطرح خواهد شد. البته امیدواریم در روزهای آینده اخبار خوبی را درباره سرنوشت امام موسی صدر به دست آوریم.

وی با اشاره به شباهت های انقلاب مردم در کشورهای منطقه با انقلاب اسلامی ایران افزود: معتقدیم مشترکاتی میان انقلاب های مردم در منطقه با انقلاب اسلامی ایران وجود دارد.

وی قیام مردم را یکی از مشترکات انقلاب اسلامی ایران با انقلاب مردم در کشورهای منطقه عنوان کرد و گفت: مردم منطقه با قیام خود در مقابل استعمار خارجی ایستادند.

ولایتی همچنین به نقش امام خمینی (ره) در انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: نقش و جایگاه امام راحل در پیروزی انقلاب اسلامی موثر است و این انقلاب امروز به عنوان الگو برای کشورهای منطقه مطرح شده است.

مشاور مقام معظم رهبری اظهار داشت: امروز شاهد اقتدار و قوت جمهوری اسلامی ایران هستیم به طوریکه این اقتدار باعث شده توطئه های غرب علیه ایران اجرایی نشود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی دیگر از تشابهات انقلاب مردم منطقه با انقلاب اسلامی را تاکید بر ارزش های اسلامی دانست و گفت: این ارزش ها در انقلاب اسلامی و انقلاب مردم در کشورهای منطقه دیده می شود.

دبیر کل اجلاس بین المللی بیداری اسلامی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سئوالی در خصوص بررسی آسیب های مردم در کشورهای منطقه افزود: مردم برای مقابله با استعمار خارجی قیام کردند و یکی از آسیب هایی که باید مراقب آن باشند حفظ این دستاوردها است، مردم کشورهای تونس، مصر، یمن، بحرین باید مراقب انقلاب خود باشند تا این انقلاب به دست بیگانگان نیفتد.

وی گفت: البته عواملی در صددند بر موج انقلاب مردم در کشورهای منطقه سوار شوند که در این راستا می توان به فعالیت های آمریکا اشاره کرد.

ولایتی ادامه داد: باید مراقب بود چرا که پس از مدتها ارتباط آمریکا با مصر قطع شده است و اگر مردم مراقب این ارزش ها نباشند آمریکا که از در خارج شده است از پنجره وارد می شود. به همین دلیل مراقبت از انقلاب مردم در کشورهای منطقه امری لازم و ضروری است.

وی همچنین نقش دستگاه دیپلماسی در بیداری اسلامی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه وزارت خارجه تعامل مثبت و سازنده ای را با همایش بین المللی بیداری اسلامی به عمل آورده است و این درحالی است که این همایش در قالب ان جی او بین المللی برگزار می شود و دولت ها نقشی در آن ندارند.

ادامه دارد.