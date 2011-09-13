نتایج دومین روز مسابقات انتخابی تیم ملی شنا/ علیرضایی غایب بود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات انتخابی تیم ملی شنا که از صبح دوشنبه آغاز شده ، صبح امروز سه شنبه با حضور سرمربی تیم ملی، مسئولان کمیته فنی شنا و حدود 40 نفر از شناگران رده های مختلف سنی در 9 ماده رقابتی در استخر مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است :



100متر آزاد(13 – 14 سال):

1- عرفان خاوریان با رکورد یک دقیقه و01 ثانیه و01 صدم ثانیه از کردستان



100 متر آزاد (17-15):

1- آرشام میرزایی با رکورد 56 ثانیه و 30 صدم ثانیه از البرز

2- مهدی انصاری با رکورد 57 ثانیه و 31 صدم ثانیه از آذربایجان شرقی

3- آرین علیایی با رکورد 57ثانیه و 47 صدم ثانیه از فارس



100 متر آزاد (عموم):

1- محمد بیداریان با رکورد 53 ثانیه و 58 صدم ثانیه از تهران

2- امین نوشادی با رکورد 54 ثانیه و 64 صدم ثانیه از تهران

3- سروش خواجگی با رکورد 54 ثانیه و 67 صدم ثانیه از خراسان رضوی



50 متر کرال پشت (13 – 14 سال):

1- رهام پیروانی با رکورد 30 ثانیه و 81 صدم ثانیه از کیش

2- آرین زارع با رکورد 33ثانیه و 50 صدم ثانیه از فارس

3- علی عاشقی با رکورد 33ثانیه و57 صدم ثانیه از البرز



50 متر کرال پشت (17-15):

1- پوریا مالدار قصری رکورد 29 ثانیه و 78 صدم ثانیه از تهران

2- محمد دربهانی با رکورد 29 ثانیه و 79 صدم ثانیه از البرز

3- محسن مهمان نواز با رکورد 30 ثانیه و 21 صدم ثانیه از خراسان رضوی



50 متر کرال پشت (عموم):

1- جمال چاوشی فر با رکورد 29 ثانیه و 58 صدم ثانیه از اصفهان

2- عارف چگینی با رکورد 29 ثانیه و 78صدم ثانیه از البرز

3- سعید آشتیانی با رکورد 30 ثانیه و 34 صدم ثانیه از تهران



200 متر قورباغه (13 – 14 سال):

2- میلاد کری با رکورد 3 دقیقه و 13 ثانیه و 53 صدم ثانیه از کردستان



200 مترقورباغه (17-15):

1- سینا رجبی مقدم با رکورد 2دقیقه و 46ثانیه و 03صدم ثانیه از گیلان

2- مهدی انصاری با رکورد 2 دقیقه و 54 ثانیه و 09صدم ثانیه از آذربایجان شرقی

3- رسول شهرآبادی با رکورد 3دقیقه و 06ثانیه و 25صدم ثانیه از البرز



200 متر قورباغه (عموم):

1- سروش خواجگی با رکورد 2 دقیقه و42 ثانیه و66 صدم ثانیه از خراسان رضوی

2- مهبد ایوبی با رکورد 2 دقیقه و 57 ثانیه و 83 صدم ثانیه از گیلان



این رقابت ها عصر سه شنبه در استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی تهران به پایان خواهد رسید.