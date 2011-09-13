نتایج دومین روز مسابقات انتخابی تیم ملی شنا/ علیرضایی غایب بود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات انتخابی تیم ملی شنا که از صبح دوشنبه آغاز شده ، صبح امروز سه شنبه با حضور سرمربی تیم ملی، مسئولان کمیته فنی شنا و حدود 40 نفر از شناگران رده های مختلف سنی در 9 ماده رقابتی در استخر مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است :
100متر آزاد(13 – 14 سال):
1- عرفان خاوریان با رکورد یک دقیقه و01 ثانیه و01 صدم ثانیه از کردستان
100 متر آزاد (17-15):
1- آرشام میرزایی با رکورد 56 ثانیه و 30 صدم ثانیه از البرز
2- مهدی انصاری با رکورد 57 ثانیه و 31 صدم ثانیه از آذربایجان شرقی
3- آرین علیایی با رکورد 57ثانیه و 47 صدم ثانیه از فارس
100 متر آزاد (عموم):
1- محمد بیداریان با رکورد 53 ثانیه و 58 صدم ثانیه از تهران
2- امین نوشادی با رکورد 54 ثانیه و 64 صدم ثانیه از تهران
3- سروش خواجگی با رکورد 54 ثانیه و 67 صدم ثانیه از خراسان رضوی
50 متر کرال پشت (13 – 14 سال):
1- رهام پیروانی با رکورد 30 ثانیه و 81 صدم ثانیه از کیش
2- آرین زارع با رکورد 33ثانیه و 50 صدم ثانیه از فارس
3- علی عاشقی با رکورد 33ثانیه و57 صدم ثانیه از البرز
50 متر کرال پشت (17-15):
1- پوریا مالدار قصری رکورد 29 ثانیه و 78 صدم ثانیه از تهران
2- محمد دربهانی با رکورد 29 ثانیه و 79 صدم ثانیه از البرز
3- محسن مهمان نواز با رکورد 30 ثانیه و 21 صدم ثانیه از خراسان رضوی
50 متر کرال پشت (عموم):
1- جمال چاوشی فر با رکورد 29 ثانیه و 58 صدم ثانیه از اصفهان
2- عارف چگینی با رکورد 29 ثانیه و 78صدم ثانیه از البرز
3- سعید آشتیانی با رکورد 30 ثانیه و 34 صدم ثانیه از تهران
200 متر قورباغه (13 – 14 سال):
2- میلاد کری با رکورد 3 دقیقه و 13 ثانیه و 53 صدم ثانیه از کردستان
200 مترقورباغه (17-15):
1- سینا رجبی مقدم با رکورد 2دقیقه و 46ثانیه و 03صدم ثانیه از گیلان
2- مهدی انصاری با رکورد 2 دقیقه و 54 ثانیه و 09صدم ثانیه از آذربایجان شرقی
3- رسول شهرآبادی با رکورد 3دقیقه و 06ثانیه و 25صدم ثانیه از البرز
200 متر قورباغه (عموم):
1- سروش خواجگی با رکورد 2 دقیقه و42 ثانیه و66 صدم ثانیه از خراسان رضوی
2- مهبد ایوبی با رکورد 2 دقیقه و 57 ثانیه و 83 صدم ثانیه از گیلان
این رقابت ها عصر سه شنبه در استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی تهران به پایان خواهد رسید.
دومین روز مسابقات انتخابی تیم ملی شنا صبح سه شنبه در استخر ورزشگاه آزادی پیگیری شد که محمد علیرضایی در این رقابت ها حضور نداشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات انتخابی تیم ملی شنا که از صبح دوشنبه آغاز شده ، صبح امروز سه شنبه با حضور سرمربی تیم ملی، مسئولان کمیته فنی شنا و حدود 40 نفر از شناگران رده های مختلف سنی در 9 ماده رقابتی در استخر مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است :
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