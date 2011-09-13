مدارس قرآنی نیروی انتظامی شهرستانهای قزوین راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه در مراسمی با حضور حجت الاسلام ابوتراب بهرامی رئیس عقیدتی، سیاسی نیروی انتظامی کشور، احمد عجم استاندار، سردار آبنوش فرمانده سپاه استان و جمعی از روحانیون، فرماندهان نظامی و انتظامی و خانواده های این نیرو مدرسه قرآنی نیروی انتظامی قزوین راه اندازی شد.

سردار جعفری نسب در مراسم افتتاح گفت: قرآن و اهل بیت(ع) کلید رستگاری انسان است و با توسل به این دو عطیه الهی می توانیم چالش های زندگی را پشت سر گذاشته و مسیر واقعی زندگی را پیدا کنیم.

وی افزود: خوشبختانه توسط سازمان عقیدتی و سیاسی نیروی انتظامی در نشر و گسترش فرهنگ قرآنی کارهای خوبی انجام شده و راه اندازی مدارس قرآنی گام ارزشمندی در مسیر انس بیشتر نونهالان و نوجوانان خانواده های پرسنل انتظامی با این کتاب آسمانی است.

فرمانده نیروی انتظامی استان قزوین تصریح کرد: سرمایه گذاری در زمینه علوم قرآنی تضمین سعادت انسانهاست لذا ما هم در تامین امکانات مورد نیاز نشر فرهنگ قرآنی از هیچ کمکی فروگذار نخواهیم کرد

وی اظهارامیدواری کرد با استقبال خانواده ها و فرزندان آنها از کلاس های قرآنی زمینه انس بیشتر با این کتاب انسان ساز فراهم شود.

جعفری نسب یادآورشد: تاکنون 70 نفر از فرزندان و خانواده های نیروی انتظامی برای شرکت در کلاسهای قرآنی ثبت نام کرده اند که بتدریج این استقبال بیشتر خواهد شد.

این فرمانده انتظامی بیان کرد: اگر همه دستگاههای اجرایی بتوانند زمینه ارتباط فرزندان خانوده های پرسنل خود را با کانونهای قرآنی فراهم کنند از ثمرات دنیوی و اخروی آن بهره مند خواهند شد.

جعفری نسب گفت: برای تسهیل در رفت و آمد شرکت کنندگان در کلاس های قرآنی وسیله ایاب و ذهاب علاقمندان تامین خواهد شد.

