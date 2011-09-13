کشمکش دوباره بر سر تلفن اینترنتی/ تداوم قاچاق مکالمات تلفنی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، خردادماه امسال شرکت ارتباطات زیرساخت، تبادل بخشی از ترافیک تلفن اینترنتی وارده بین الملل (ترمینیشن) را با استفاده از تجهیزات و امکانات فنی خود به مزایده گذاشت تا به شرکت هایی که دارای مجوز فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هستند فرصت داده شود در این عرصه حضور یابند.

به موازات انجام این مزایده و به دنبال ساماندهی بازار تلفن اینترنتی خارجه بین الملل - اورجینیشن و از سرگیری فعالیت بخش خصوصی فعال در حوزه VOIP، شرکت ارتباطات زیرساخت مذاکره برای انعقاد قرارداد با دو تعاونی "تفتان" و "تلفا" متشکل از شرکتهای عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای و انجمن شرکتهای اینترنتی را در دستور کار قرار داد و حتی گفته می شد که این مذاکرات نهایی شده و بزودی چهارچوب ارائه خدمات تلفن اینترنتی بر بستر IP توسط این دو تعاونی مشخص خواهد شد.



اما روز گذشته شرکت ارتباطات زیرساخت با اعلام نتایج مزایده تعیین پیمانکاران تبادل ترافیک بین الملل، ارائه خدمات تلفن اینترنتی را در دو بخش اورجینیشن و ترمینیشن به 5 شرکت داخلی واگذار کرد که این امر اعتراض تعاونی های "تفتان " و "تلفا" را برانگیخت.

براین اساس شرکت های آریا رسانه تدبیر (شاتل) ، شرکت توسعه ارتباطات پارس، تراشه سبز، پارس ارتباط و پیشگامان کویر یزد به عنوان شرکتهای واجد شرایط برای تبادل ترافیک بین الملل زیرساخت معرفی شدند که قرارداد این شرکت ها یکساله و قابل تمدید تا دو سال خواهد بود.



شرکتهای اینترنتی: مزایده ابطال نشود شکایت می کنیم

به گزارش مهر، انجمن شرکت های اینترنتی ایران در واکنش به اعلام برندگان مزایده تبادل ترافیک بین الملل بیانیه ای خطاب به کمیسیون معاملات شرکت ارتباطات زیرساخت صادر کرد که در آن موارد تخلف شرکت ارتباطات زیرساخت در تغییر شرایط مزایده تبادل ترافیک وارده بین الملل را اعلام و از شرکت زیرساخت خواست تا در مهلت قانونی مقرر نسبت به رفع تخلف اقدام کند و در غیر اینصورت انجمن شرکتهای اینترنتی ناگزیر به انعکاس موضوع به مراجع ذیربط در جهت ابطال مزایده خواهد بود.

در بیانیه انجمن شرکتهای اینترنتی با بیان اینکه "شرکت ارتباطات زیرساخت در 27 اردیبهشت ماه 90 ، تبادل بخشی از ترافیک VOIP وارده بین الملل را به مزایده گذاشت" آمده است: "شرکت ارتباطات زیرساخت در مقطع فروش اسناد مزایده نسبت به اعمال برخی تغییرات جزیی در اسناد مذکور اقدام کرد و پس از تحویل اسناد مزایده نیز در دو مرحله ابتدا نسبت به تغییر جهتدار جدول امتیازات فنی و بازرگانی و سپس در اقدامی تعجب‌برانگیز طی نامه‌ای در آخرین ساعات آخرین روز ماه مبارک رمضان و با قید محرمانه به جمع محدود مزایده گرانی که بر مبنای موضوع اولیه مزایده مدارک خود را به زیرساخت تحویل داده بودند، تغییر اساسی موضوع مزایده ترافیک وارده و انضمام موضوع جدید "ترافیک صادره Origination" به آن را اعلام کرد."

انجمن شرکتهای اینترنتی تاکید دارد که "ارائه خدمات VoIP صادره (Origination) در حال حاضر توسط بیش از 100 شرکت دارای مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت می‌گیرد و بازنگری در ضوابط ارائه خدمات VoIP یکسویه صادره در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و تحت چهارچوب‌ها و دستورالعمل‌های تنظیمی شورای عالی رقابت پایان نیافته است. براین اساس اتخاذ رویکرد یک جانبه و خلاف توافقات صنفی با شرکت ارتباطات زیرساخت در منظم کردن موضوع کسب‌وکار 100 شرکت دارای پروانه سازمان تنظیم مقررات به مزایده پیمانکاران ترافیک وارده آن هم به صورت ضربتی، اعلام نشده و مخفیانه نتیجه‌ای جز اختلال در فضای رقابتی حوزه کسب‌وکار شرکت‌های مذکور و تضییع فرصت‌های اشتغال ایجاد شده در سطح کشور نداشته است."

به اعتقاد فعالان این صنف "اقداماتی از این دست موجب ایجاد جو بی‌اعتمادی فعالان بخش خصوصی به نیات معدود افراد موجه نمایی است که با کمال تاسف دانسته یا نادانسته به واسطه حضور در ساختار سازمانی مجموعه‌ای چون شرکت ارتباطات زیرساخت، ابزار ویژه‌خواران برای هدایت غیرمنصفانه منافع اقتصادی عمومی کشور به مجاری اختصاصی شده و ثمره تلاش دلسوزان و خدمتگزاران به مردم را در ارکان دولت و بخش خصوصی این چنین پایمال می‌کنند."

در این بیانیه همچنین آمده:" مفاد بند 8 ماده 14 اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت، تصمیم‌گیری درباره تعرفه‌های خدمات برای ارائه به مراجع ذی‌ربط همچون سازمان تنظیم مقررات و شورای عالی رقابت را در صلاحیت مجمع عمومی آن شرکت قرار داده و انجمن شرکتهای اینترنتی یقین دارد که در صورتی که آن شرکت روند پیش‌بینی شده در قانون را در این خصوص طی می‌کرد، برخی اقدامات عجولانه از این دست در معرض اعمال نظرات جامع‌نگر کارشناسی، اصلاح مقامات ارشد ذی‌صلاح در مجمع عمومی شرکت زیرساخت و پس از آن مراجع ذی‌ربط همچون سازمان تنظیم مقررات و شورای عالی رقابت قرار می‌گرفت و نیازی به اتخاذ روندهای مخفیانه و شبهه‌آمیز برای تعیین تعرفه پایه در مزایده‌های مرتبط اجرایی کردن آن و تشویش اذهان فعالان مجاز اقتصادی این بخش و تهدید فضای کسب ‌وکارشان نبود."

این انجمن اقدام شرکت ارتباطات زیرساخت را در تغییر موضوع و شرایط مزایده پس از تحویل اسناد را به منزله روشی برای تقویت و حمایت غیر منصفانه و عمدی از برخی از شرکت‌ها در قبال برخی دیگر تلقی کرده و معتقد است : " در صورت اعلام علنی هدف نهایی مزایده از همان ابتدا، شرکت‌های متقاضی می‌توانستند با تدوین طرح تجاری متفاوت و انتخاب شرکای مناسب در کنسرسیوم در شرایط برتری در رقابت حضور یابند و فرضیه اعمال تغییرات عمدی برای حمایت از برندگان از پیش تعیین شده، را ابطال کنند."

انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران از شرکت ارتباطات زیرساخت درخواست کرده تا در مهلت قانونی اعلام شده در شرایط اولیه مزایده مذکور، با درنظر گرفتن آسیب‌های ناشی از این اقدام به حقوق مصرف ‌کنندگان، تهدید فضای اشتغال و رقابت فعالان اقتصادی مجاز حوزه VoIP ، نسبت به ابطال مزایده و یا لغو تمامی تغییراتی که پس از تحویل اسناد در مزایده تبادل ترافیک وارده بین‌الملل اعمال شده و از جمله و به ویژه بازگشت به موضوع اعلام شده اولیه مزایده که همانا "تبادل ترافیک وارده ( Termination) بین‌الملل" است اقدام کند.

صنف شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت تاکید کرده که " هیچگاه خواهان پیوستن مزایده اعلامی شرکت زیرساخت به فهرست 1839 مزایده و مناقصه ابطال شده بخش دولتی سال اخیر که توسط مراجع نظارتی و به دلیل تخلفاتی نظیر آنچه در این مقال مورد اشاره قرار گرفت نبوده و نیست، لیکن در صورت بی‌اعتنایی به اصلاح روند تخلف‌آمیز این مزایده و در راستای صیانت از حقوق مشروع فعالان مجاز اقتصادی، ناگزیر به انعکاس موضوع به مراجع قانونی ذی‌ربط، برای ابطال مزایده خواهد بود و بی‌تردید مسئولیت‌های ناشی از تضییع حقوق شرکت ارتباطات زیرساخت، تضییع حقوق برندگان مزایده و تضییع حقوق شرکت‌هایی که به واسطه عدم اعلام عامدانه علنی و شفاف موضوع نهایی مزایده در مقطع توزیع اسناد، امکان حضور در آن را نیافته‌اند بر عهده مقام تصمیم گیرنده مسئول در این زمینه خواهد بود."

شرکت زیرساخت: شانتاژ رسانه ای را تنها راه حل باقی مانده فرض نکنید

به گزارش مهر، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ابهام های واردشده از سوی انجمن شرکت های اینترتی ایران غیرواقعی عنوان کرد و در پاسخ به این ابهامات گفت: باتوجه به اساسنامه، شرکت ارتباطات زیرساخت تنها متولی حاکمیتی VOIP درسطح کشور است.

محمود خسروی با بیان اینکه در سالهای گذشته تعدادی شرکت از اداره های دیتای شرکتهای مخابراتی استانی مجوز فعالیت یک ساله فعالیت VOIP به صورت اورجینیشن را دریافت کردند ادامه داد: در آن زمان توسط سازمان تنظیم مقررات اعلام شد تا اطلاع ثانوی و تا زمان ساماندهی و تعیین تکلیف انجام فعالیت VOIP توسط شرکت ارتباطات زیرساخت این شرکتها به فعالیت خود ادامه دهند. بنابراین مجوزهای داده شده درشرایط کنونی از اعتبار ساقط است.

وی با اشاره به حمایت شرکت زیرساخت و هماهنگی مراجع ذیصلاح که باعث تشکیل دو شرکت تعاونی "تفتان" و " تلفا" شد افزود: قرارشد بدون تشریفات مزایده این دو شرکت تعاونی به عنوان پیمانکار شرکت زیرساخت فعالیت کنند اما متاسفانه این شرکتها یک سال ونیم وقت شرکت ارتباطات زیرساخت را تلف کردند و تاکنون بیش از دهها جلسه رایزنی و هماهنگی با آنها برگزارشد که به نتیجه نهایی نرسید.

خسروی تصریح کرد: برغم دید مثبت شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به تقاضاهای این تعاونی ها ، این شرکت ها از امضاء قرارداد دسرباز زدند و همواره شانتاژ رسانه ای را تنها راه حل باقی مانده فرض کردند.

وی ادامه داد: در مزایده ای که در خصوص VOIP برگزارشد 19 شرکت، اسناد را خریداری و 12 شرکت با قبولی شرایط، اسناد مورد نیاز را ارائه کردند و در این میان کمیته فنی و بازرگانی زیرساخت با بررسی های صورت گرفته پنج شرکت را برنده این مزایده اعلام کرد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت تاکید کرد که این شرکت همچنان از همکاری با تعاونی های تلفا و تفتان در صورت پذیرفتن شرایط زیرساخت استقبال می کند.

این قصه سر دراز دارد

به گزارش مهر، سرویس تلفن اینترنتی – Voice Over IP – یا همان IP تلفنی از زمان ورود خود به کشور فراز و نشیب‌های فراوانی را طی کرده و تصمیمات در زمینه آن همواره محل اعتراض بخش خصوصی ارائه دهنده این خدمات در کشور بوده است. در سال 88 نیز که شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به برگزاری مزایده VOIP و انتخاب سه شرکت به عنوان پیمانکار این فناوری اقدام کرد هم شرکتهای ارائه دهنده خدمات تلفن اینترنتی اعتراضات بسیاری نسبت به این عمل شرکت دولتی ارتباطات زیرساخت داشتند.

آن زمان هم ارائه خدمات تلفن اینترنتی از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت با هدف ساماندهی بازار ترافیک مکالمات بین الملل خارج به داخل و بالعکس به سه پیمانکار داخلی پیشگامان کویر یزد، ضحی کیش و تراشه سبز سپرده شد که این موضوع نارضایتی حدود 120 شرکت فعال در این حوزه را به همراه داشت.

از آنجایی که مکالمات بین‌الملل باید از طریق مراکز ارتباط بین‌الملل کشور مبدأ‌ و مقصد برقرار شود انتقال تماس های تلفنی اینترنتی از خارج به داخل از مبادی غیرقانونی و غیررسمی یا همان قاچاق مکالمات تلفنی، آمار بالایی را به خود اختصاص داده به نحوی که این پدیده با کاهش چشمگیر درآمد ارزی دولت، منجر به خسارات بسیاری به کشور می‌شود.

گفته می شود 4 هزار پرونده مرتبط با عاملان قاچاق مکالمات در کشور که به صورت غیرقانونی از پهنای باند اینترنت بین الملل برای برقراری ارتباط مخابراتی استفاده می کنند از طریق قوه قضاییه در حال پیگیری است.