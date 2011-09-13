به گزاش خبرنگار مهر سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به دنبال انتشار خبری با عنوان "سوء مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست/ برخورد شدید با دامداریهای خرد"، جوابیه ای را به خبرگزاری مهر تحت این عنوان ارسال کرده است:

چنانچه مستحضر هستید بیش از 80 درصد از مساحت کشور را عرصه های منابع طبیعی شکل می دهد. عرصه هایی که بستر کار و فعالیت بخش عظیمی از پیکره اقتصادی، اجتماعی و خدماتی کشور بوده و عمده فعالیت ها و پروژه های عمومی عمرانی و توسعه ای بصورت مستقیم یا غیر مستقیم با این منابع ارزشمند در تقابل و یا متاثر از اثرات مخرب آن است.

سازمان جنگلها به عنوان متولی اصلی حفاظت از پوشش گیاهی و ذخایر ارزشمند اکولوژیک و حافظ آب و خاک کشور، براساس ضوابط قانونی مکلف است به گونه ای عمل کند تا در نتیجه اجرای طرح های عمومی و عمرانی حداقل خسارات به عرصه های منابع طبیعی وارد شده و در پی آن این خسارات در حداقل زمان ممکن جبران شود.

از این رو انتظار می رود تا تمامی بخش های مرتبط و مجریان طرح ها اعم از دولتی و خصوصی همکاری لازم را با این سازمان به عمل آورده تا قبل از هرگونه تخریب یا ورود خسارات غیرقابل جبران، با دیدگاه کارشناسی تطابق یافته و هماهنگ شود، لیکن در بسیاری از موارد به لحاظ اهمیت موضوع طرح های عمرانی و ضرورت اجرای آن بسیاری از دستگاه های ذیربط ازضوابط مدنظر تبعیت نکرده و تمکین نمی کنند و ادارات منابع طبیعی را در سطح کشور علیرغم مخالفت با اجرای طرح های عمرانی مربوطه با تحت فشارهای متعدد مجاب به پذیرش و یا عدم هماهنگی قضائی با لحاظ دولتی بودن دستگاه های شاکی و متشاکی می کنند.

اخیرا به لحاظ اهمیت این موضوع قانون افزایش بهره وری مورد تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته که در صورت تصویب آیین نامه های مرتبط بخصوص بند به ماده 12 آن بسیاری از متولیان اجرای طرح های عمومی و عمرانی مجاب به پرداخت خسارات وارده به منابع طبیعی بوده که این خود، مجریان مربوطه را به مداقه بیشتر و انتخاب راه های ورود حداقل خسارات هدایت می نماید.

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور باتوجه به وظایف خطیرش به موضوع اجرای طرح های عمرانی به عنوان اصلی ترین دغدغه های اجرایی نگریسته و در چارچوب ضوابط و قوانین موجود سعی دارد به گونه ای عمل کند تا ضمن ورود حداقل خسارات ممکن به عرصه های منابع طبیعی اجرای طرح های عمرانی و توسعه کشور مختل نشود.

در خصوص برخورد منابع طبیعی با دامداران که نایب رئیس محترم فراکسیون محیط زیست درگفتگو با مهر اشاره داشتند خوب بود ایشان مصادیقی از برخورد دامداران خرد که دارانی پروانه مرتعداری هستند را اعلام کنند تا احیانا برخورد ناصوابی صورت گرفته طبق قانون با متخلفان برخورد شود.

ضمنا خوب است بدانیم بهره برداری از مراتع و تعلیف دام در آن، چنانچه توسط صاحبان پروانه های مرتعداری و یا مجریان طرح های مرتعداری و براساس ضوابط و شرایط مندرج در پروانه چرا و طرح صورت گیرد هیچگاه با برخورد شدیدی مواجه نخواهد شد بلکه با تلاش های این سازمان امروزه حقوق عرفی بهره برداران و سامان های عرفی آنها در قانون به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت نیز می باشد.

در این میان هرگونه برخورد تنها با افراد فاقد پروانه چرا و یا کسانی که خارج از ضوابط و شرایط مندرج در پروانه یا طرح مرتعداری اقدام به تعلیف دام کنند، صورت میگیرد زیرا در وضعیت فعلی حدود 916 هزار خانوار بهره بردار به عرصه مراتع کشور وابسته اند که این تعداد بیش از 5 برابر توان مرتع کشور بوده و علاوه بر آن تعداد دام موجود مراتع نیز بیش از 2.2 برابر ظرفیت مجاز آن است که در صورت عدم مدیریت و کنترل باعث هرج و مرج در بهره برداری و افزایش تخریب در مراتع خواهیم بود.

در پایان بار دیگر سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور انتظار دارد چنانچه مصادیقی از برخورد با دامداران خرد و صاحب پروانه های مرتعداری و یا مجریان طرح مرتعداری که مفاد پروانه یا طرح را رعایت می کنند مشاهده شده لازم است مراتب جهت برخورد با متخلفان به این سازمان اعلام تا اقدام قانونی معمول شود.