ابتلای یک درصد آقایان به سرطان سینه / مردان ایمن نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد کاویانی روز سه شنبه در نشست خبری چهارمین کنگره سرطان پستان که 11 تا 13 آبان 90 در بیمارستان امام خمینی(ره) برگزار می شود، افزود: متاسفانه مردان احساس می کنند از ابتلا به این بیماری ایمن هستند در صورتی که اگر یک مرد مبتلا به سرطان پستان شود احتمال این هست که افراد دیگری از خانواده نیز به این بیماری مبتلا شوند.

وی با اعلام اینکه روشهای درمانی در مردان و زنان تقریبا یکسان است، گفت: تشخیص ابتلا به سرطان پستان در مردان آسانتر از زنان است.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اینکه ابتلا به سرطان پستان عامل شناخته شده ای ندارد، افزود: در راس عوامل خطر ابتلا به این بیماری، سابقه فامیلی و خانوادگی قرار دارد. بنابراین در افرای که سابقه ابتلا به این بیماری را در خانواده دارند، اقدامات تشخیصی زودتر انجام می شود.

این جراح با اعلام اینکه سرطان پستان از شیوع بالاتری در بین انواع سرطانها در زنان برخوردار است، ادامه داد: هر سال 8 هزار مورد جدید از ابتلا به این بیماری در زنان کشور شناسایی می شود.

دبیر علمی چهارمین کنگره سرطان پستان با اعلام اینکه این سرطان جزو سرطانهای درمان پذیر است، افزود: خوشبختانه برای درمان سرطان پستان نیاز به اعزام به خارج از کشور تقریبا وجود ندارد و همه امکانات در ایران فراهم است.

وی، یکی از راههای موفقیت در درمان سرطان پستان را تشخیص زودهنگام آن دانست و گفت: هنوز از داشتن یک سیستم ثبت سرطان در کشور محروم هستیم.