شهرداری مدارس ساری را زیباسازی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بریمانی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با هماهنگی های انجام شده با مدیران شهرستانی، برای مناسب سازی فضای مدارس در زمان بازگشایی از دستگاههای اجرایی در بخش های مختلف کمک گرفته می شود.

وی با بیان اینکه هر میزان فصای سبز مدرسه مناسب تر باشد در پیشرفت تحصیلی و روحیه دانش آموزان اثرگذار خواهد بود افزود: امیدواریم پروژه مهر این ناحیه بتواند هر چه بهتر انجام شود.

بریمانی با تقدیر از شهرداری و شورای شهر ساری افزود: نصب بنر، تراکت، رنگ آمیزی، تعمیر و تعویض میز و صندلی ها از دیگر اقدامات انجام شده است.

وی گفت: در راستای آماده سازی هر چه بهتر مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید و پروژه مهر سال 90، مراسم غبار روبی از مدارس و نمازخانه ها به صورت نمادین در دبیرستان دخترانه امام رضا(ع) برگزار شده است.

بریمانی گفت: مراسم غبار روبی همزمان در 200 مدرسه ناحیه دو ساری انجام شده است.

