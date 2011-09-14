علی انصاریان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار تیم‌های استقلال و پرسپولیس گفت: دربی برای طرفداران هر دو تیم استقلال و پرسپولیس همواره حساسیت‌های زیادی دارد و با دیگر دیدارهای لیگ متفاوت است، به طوریکه برخی از بازیکنان دو تیم در بازی‌های لیگ عملکرد خیلی خوبی دارند اما در دربی استرس زیادی داشته، بازی ضعیفی را انجام داده و تاثیر گذشته را در ترکیب تیم خود ندارند.

وی با تاکید براینکه در بازی روز جمعه پرسپولیس و استقلال شرایط روحی و آمادگی بازیکنان دو تیم تعیین کننده خواهد بود، افزود: مگر چند هفته از شروع رقابت‌های لیگ گذشته است که برخی از کارشناسان جایگاه دو تیم را در جدول ملاک برتری در دربی می دانند؟! اگر قرار بود در نیم فصل دوم این بازی برگزار شود، می توانستیم جایگاه دو تیم در جدول را تا حدودی ملاک قرار دهیم اما شرایط این بازی متفاوت و خاص است و ربطی به جایگاه آنها در جدول رده بندی ندارد.

مدافع پیشین تیم‌های استقلال و پرسپولیس تاکید کرد: مربیان هر دو تیم استقلال و پرسپولیس در دربی آرزو می کنند، حداقل بازی مساوی تمام شود تا برای آنها تبعات نداشته باشد و تحت فشار روحی و روانی قرار نگیرند.

وی همچنین ادامه داد: خوشبختانه در این فصل امیر قلعه نویی نتوانست همراه خود 10 بازیکن ملی پوش را به تیم جدیدش ببرد و این موضوع باعث شده که تقریبا بازیکنان ملی پوش و مطرح در همه تیم‌های مدعی پخش شده و کیفیت و جذابیت بازی‌های لیگ برتر بالاتر رود.

انصاریان در خصوص مقایسه علی کریمی و فرهاد مجیدی در ترکیب دو تیم پرسپولیس و استقلال گفت: مقایسه علی کریمی و فرهاد مجیدی به هیچ وجه کار درستی نیست، چون هر یک از این دو بازیکن سبک بازی مخصوص به خود را دارند.

وی در پایان اظهار داشت: استقلال در این فصل تیم پرمهره‌ای در مقایسه با پرسپولیس است و فقط از این نظر نسبت به تیم استیلی برتری دارد با این شرایط فکر می کنم در بازی روز جمعه تیم پرسپولیس شرایط سخت‌تری در مقایسه با استقلال داشته باشد، چرا که تجربه بازیکنان مظلومی بیشتر است.

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس از هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر ساعت 18:30 روز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.