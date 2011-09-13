کمک 55 میلیارد ریالی جوانان خیر به نیازمندان در شمالغرب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل قلی پور افزود: خدمات گسترده این موسسه ضمن اینکه در جهت ترویج سنت نیکوی قرض الحسنه است در کنار آن در راستای خدمت به مردم و کاهش آثار فقر در جامعه بوده و بر همین اساس موسسه قرض الحسنه جوانان خیّر طی سالهای گذشته 55 میلیارد ریال به نیازمندان کمک بلاعوض کرده است.

وی با تاکید بر این نکته که بیشتر سود حاصل از فعایت های این موسسه به صورت بلاعوض برای کمک‌رسانی به بیماران خاص، نیازمندان واقعی، کودکان بی‌سرپرست، آزادسازی زندانیان، تهیه جهیزیه برای نوعروسان نیازمند و... هزینه می‌شود، افزود: با توجه به تاکیدات مدیرعامل موسسه ، جوانان خیّر همواره در امور خیر پیشگام بوده و هزینه بیش از 55 میلیارد ریال طی سال‌های گذشته در این خصوص موید این نکته است.

قلی پور با اشاره به اینکه امروز موسسه قرض الحسنه جوانان خیّر به رشد و بالندگی رسیده و خدمات گسترده ای به مردم ارائه می دهد، گفت: بدیهی است در چنین محیطی بحث ارتباط با رسانه ها برای این موسسه جایگاه متمایزی دارد.

اسماعیل قلی پور افزود: بانک موسسه قرض الحسنه جوانان خیّر به پشتوانه استفاده از طرح های ابتکاری در عرصه بانکداری اسلامی توانسته به موفقیت های ارزنده برسد که کمیته فرهنگی و اطلاع رسانی موسسه نیز سعی می کند همپای برنامه های موسسه در عرصه ارتباطات نیز گام های ارزنده بردارد.

وی در ادامه گفت: بانک یکی از مردمی ترین نهادها در جامعه است که رابطه گسترده ای با مردم دارد که از این رو لازم است ارتباط گسترده ای با رسانه ها داشته باشیم.

مسئول کمیته فرهنگی و اطلاع رسانی موسسه قرض الحسنه جوانان خیّر در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد این موسسه به فعالیت های خیرخواهانه صورت گرفته اشاره و بیان کرد: علیرغم اینکه موسسه قرض الحسنه جوانان خیّر یک موسسه مالی است اما اغلب این موسسه را با فعالیت های خیرخواهانه اش می شناسند.

وی یکی از مهمترین فعالیت های فرهنگی و خیرخواهانه این موسسه را تهیه و اهدا جهیزیه به خانواده نوعروسان نیازمند عنوان کرد و گفت: در این راستا سالانه بیش از هزار مجموعه جهیزیه از سوی این موسسه به خانواده های نیازمند اعطا می شود.

اسماعیل قلی پور افزود: در طول شش ماه گذشته به مناسبت های مختلف بالغ بر 300 مجموعه جهیزیه به خانواده های نیازمند اهدا شده است.

قلی پور، از پرداخت چهار میلیارد ریال از سوی این موسسه برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد استانهای آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی، کردستان و اردبیل خبر داد و گفت: با تاکید مدیرعامل موسسه از سوی این موسسه برای آزاد سازی زندانیان معسر مالی هر یک از این استانها یک میلیارد ریال و برای استان کردستان مبلغ 500 میلیون ریال و برای شهرهای مراغه و مرند هر کدام مبلغ 200 میلیون ریال اختصاص و پرداخت شده است.

مسئول کمیته فرهنگی و اطلاع رسانی موسسه قرض الحسنه جوانان خیّر، توزیع پنج هزارسبد غذایی بین خانوارهای نیازمند توسط این موسسه در ایام ماه مبارک رمضان را از دیگر فعالیت های خیرخواهانه این موسسه عنوان و تصریح کرد: همزمان با ماه مبارک رمضان و با همکاری امامان جمعه، نمایندگان مجلس، استانداریها، فرمانداران و ادارات بهزیستی شهرهای مختلف چهار استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان و اردبیل از سوی موسسه قرض الحسنه جوانان خیّر، پنج هزار سبد غذایی بین خانوارهای نیازمند توزیع شد.