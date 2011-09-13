سهم پرداختی بیمه ها در نظام سلامت نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر داریوش طاهرخانی با اشاره به تکلیف دولت برای تشکیل شورای عالی بیمه سلامت در قانون برنامه پنجم توسعه، گفت: با وجود این تکلیف هنوز جایگاه و ترکیب اعضای این شورا مشخص نشده است.

وی افزود: دیدگاههای مختلفی در خصوص نقش دستگاههای متولی در شورای عالی بیمه سلامت وجود دارد.گروهی از مدیران حوزه سلامت، قرارگیری این شورا در مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان بزرگترین تولید کننده دولتی درمان را به صلاح نظام سلامت می دانند و در مقابل برخی دیگر از مدیران عرصه سلامت، قرارگیری این شورا را در کنار خریداران خدمت یعنی سازمانهای بیمه گر و در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مصلحت می دانند.

عضو شوراعی عالی نظام پزشکی ادامه داد: در کنار این موضوع، پرداختن به وظایف شورای عالی بیمه سلامت نیز حائز اهمیت است. بطور کلی دو هدف بسیار مهم از تشکیل این شورا پیگیری می شود که عبارتند از پوشش بیمه ای آحاد مردم و استقرار و تداوم طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع.

وی گفت: تحقق این دو هدف، علاوه بر دستیابی به عدالت در سلامت، موجب ارتقای کیفیت زندگی آحاد جامعه نیز خواهد گردید.

طاهرخانی با بیان اینکه پوشش بیمه ای آحاد مردم نیازمند بازنگری اساسی است، اظهار کرد: برنامه ریزیها در این خصوص باید به گونه ای باشد که سهم مردم از هزینه های گرانقیمت سلامت کاهش یابد و خریداران خدمت با افزایش سهم پرداختی خود در این هزینه ها، امنیت اقتصادی بیماران را تامین نمایند.

وی افزود: هیچ خانواده ای به دلیل عدم حمایت بیمه ای در درمان یک اسپاسم عضلانی و یا خرید یک ورق قرص مسکن به زیر خط فقر سقوط نخواهد کرد اما باید دقت داشت که افراد نزدیک به خط فقر، گاهی علیرغم پوشش بیمه ای با پرداخت سهم خود در هزینه های خدمات گرانقیمت در معرض اختلال اقتصاد خانواده قرار می گیرند. بنابراین بازنگری در سهم پرداختی سازمانهای بیمه گر در خدمات مختلف می تواند موجب احساس امنیت اقتصادی گردد.

دبیر همایش بیمه سلامت، چالشها و چشم اندازها خاطرنشان کرد: در این همایش صاحبنظران و پژوهشگران حوزه سلامت کشور با نگاهی کاملا کارشناسی ضمن بررسی جایگاه و ترکیب مناسب اعضای شورای عالی بیمه سلامت کشور، مسایل و موضوعات مهم حوزه بیمه سلامت را مورد توجه قرار خواهند داد.

این همایش، 16 مهرماه توسط سازمان نظام پزشکی با حضور روسا و اعضای سازمان های نظام پزشکی کشور، نمایندگان جامعه پزشکی در مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی و شورای عالی نظام پزشکی، مدیران وزارت بهداشت، مدیران و مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کتابخانه ملی ایران برگزار می شود.

تمامی پژوهشگران و علاقمندان می توانند خلاصه آثار و مقالات خود را حداکثر تا پایان روز 25 شهریور ماه به دبیرخانه این همایش ارسال نمایند.