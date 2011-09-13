واژگونی اتوبوس 13کشته و مجروح برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر،بامداد امروز یک دستگاه اتوبوس که از مشهد مقدس به مقصد اصفهان در حرکت بود در محور جندق واژگون شد. در جریان این حادثه 6 نفر کشته و هفت نفر نیز مجروح شدند که با انتقال به مراکز درمانی تحت مراقبت های درمانی قرار گرفتند.

طبق برسی های صورت گرفته و اعلام رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان خواب آلودگی و عدم توانایی راننده درکنترل وسیله نقلیه علت تامه این حادثه اعلام شده است .



پلیس راه از رانندگان خواست :هنگام خستگی و خواب آلودگی جدا از رانندگی پرهیز کرده و حتی الامکان پس از کمی استراحت و تجدید قوا نسبت به رانندگی و طی مسیراقدام کنند تا شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم .