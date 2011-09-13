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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۴۳

واژگونی اتوبوس 13کشته و مجروح برجای گذاشت

واژگونی اتوبوس 13کشته و مجروح برجای گذاشت

بامداد سه شنبه واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور جندق استان اصفهان بدلیل خواب آلودگی راننده 13 کشته و مجروح برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر،بامداد امروز یک دستگاه اتوبوس که از مشهد مقدس به مقصد اصفهان در حرکت بود در محور جندق واژگون شد. در جریان این حادثه 6 نفر کشته و هفت نفر نیز مجروح شدند که با انتقال به مراکز درمانی تحت مراقبت های درمانی قرار گرفتند.

 طبق برسی های صورت گرفته و اعلام رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان خواب آلودگی و عدم توانایی راننده درکنترل وسیله نقلیه علت تامه این حادثه اعلام شده است .


پلیس راه از رانندگان خواست :هنگام خستگی و خواب آلودگی جدا از رانندگی پرهیز کرده و حتی الامکان پس از کمی استراحت و تجدید قوا نسبت به رانندگی و طی مسیراقدام کنند تا شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم .

کد مطلب 1406692

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