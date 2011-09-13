به گزارش خبرگزاری مهر، مجدالدین معلمی افزود: یادنامه «آقا جلال» با تیراژ بیش از 200 هزار نسخه و پوسترهای دهمین دوره طرح «این چند کتاب» نیز که با همین مضمون تهیه شده است، در سطح کتابخانه‌های عمومی، مراکز فرهنگی و تعدادی از نشریات توزیع می‌شود.

معاون توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر معرفی جلال آل‌احمد به نسل جوان ادامه داد: نهاد کتابخانه‌های عمومی با هدف رشد مطالعه مفید در کشور، جلب توجه مخاطبین کتابخانه‌های عمومی و همچنین آشنایی «کتاب نخوان‌ها» با شخصیت موثر و آثار خواندنی و جذاب جلال آل‌احمد، دهمین دوره طرح «این چند کتاب» را به برخی از آثار وی و کتاب‌هایی که در مورد این شخصیت ارزشمند منتشر شده، اختصاص داده است.

وی کتاب‌های معرفی شده در این دوره را غربزدگی (انتشارات خرم)، مدیر مدرسه (انتشارات معیار علم)، در خدمت و خیانت روشنفکران (انتشارات فردوس)، نون والقلم (انتشارات مجید)، خسی در میقات (انتشارات مجید)، از چشم برادر (نوشته شمس آل احمد انتشارات کتاب سعدی)، «نامه‌های جلال» از علی دهباشی (انتشارات به دید) و «جلال اهل قلم» نوشته حسین میرزایی(انتشارات سروش) معرفی کرد.

معلمی در پایان گفت: این آثار در کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور موجود بوده و علاقه مندان می‌توانند با مراجعه به کتابخانه‌های عمومی، از این کتاب‌ها بهره‌مند شوند.