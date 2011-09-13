تشکیل شرکت های تعاونی ها در خلیل آباد 100درصد رشد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ذوالفقاری صبح سه شنبه در جمع تعاونگران این شهرستان، با اشاره به توجه ویژه دولت به بخش تعاون، واگذاری امور به بخش خصوصی و توزیع عادلانه امکانات را از جمله اهداف اصل 44 دانست.

وی تعداد تعاونی های فعال شهرستان را بیش از 170 تعاونی ذکر کرد و با یادآوری اینکه اسلام همواره بر انجام کارهای گروهی تاکید دارد، افزود:هر کاری که به صورت تعاونی و جمعی شکل گیرد زودتر به نتیجه خواهد رسید.

وی از تعاونی ها بعنوان سازمانهایی مردمی یاد کرد و اظهار داشت: تعاونیها علاوه بر ایجاد اشتغال و کار اقتصادی دارای ارزش مکتبی و اسلامی هم هستند.

وی سرمایه اصلی تعاونی ها را علاوه بر مسائل مادی، سرمایه انسانی دانست و تصریح کرد: وحدت، صداقت، هماهنگی و اعتماد اعضاء نسبت به یکدیگر از مهم ترین مولفه های شکل گیری یک تعاونی موفق است.

وی تاکید کرد: با ایجاد تعاونی ها بایستی در جهت احیای هنرهای دستی و سنتی، حمایت از محرومان، تقویت ارزشهای حاکم بر جامعه و نفی فرهنگ استکباری پرهیز از وابستگی به بیگانگان گام برداریم.