هفتمین جشنواره پژوهش و اختراعات دانش آموزی سما گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالله جاسبی ظهر سه شنبه در پیامی به این جشنواره کشوری که توسط رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر قرائت شد اظهار داشت: سپاس و ستایش بی کران مخصوص خداوند بزرگ است که آفرینش را بر پایه حکمت و علم و معرفت استوار ساخت.

جاسبی افزود: درود بی پایان او بر پیامبر عظیم الشأن و امامان هدایت که راه زندگی توأم با موفقیت و کامیابی را به انسانها آموختند.

وی گفت: در عصر حاضر که سرعت رشد علم و فناوری به نحو چشم گیری رو به افزایش است پویایی و بالندگی جوامع به داشتن چشم انداز مناسب برنامه تربیتی قابل تحقق، تخصیص منابع لازم و انجام فعالیتهای موثر با استفاده از نیروی انسانی با انگیزه و با برخورداری از اعتماد به نفس وابسته است.

جاسبی افزود: صحنه جهانی عرصه رقابتهای صاحبان اندیشه و فناوری و نوآوری های علمی است و دانشگاهها و مدارس هر کشور کانون سرمایه گذاری دراین عرصه حیاتی است.

وی اظهار داشت: در کشور ما دانشگاهها و مدارس و به تبع آن قلمرو وسیع دانشگاه آزاد اسلامی، آموزشکده ها و مدارس سما خط اول این مجاهدت خداپسندانه محسوب می شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: برگزاری هفتمین جشنواره پژوهشها و اختراعات دانشجویی سما به میزبانی واحد دانشگاهی قائم شهر همراه با اجرای برنامه های پژوهشی متنوع دیگری نظیر مسابقات سراسری ربوکاپ سما، جشنواره های مهارتی در رشته های علمی مختلف آموزشکده های فنی و حرفه ای سما مشارکت فعال در جشنواره علمی، پژوهشی و فناوری دانشگاه و شرکت اعضاء هیئت علمی آموزشکده های سما در همایش های علمی و پژوهشی داخلی و خارجی نشان دهنده تحرک و پویایی مجموعه مدارس و آموزشکده های سما در برنامه های علمی پژوهشی است.

اینجانب با ابراز تشکر از دست اندرکاران این جشنواره مفید برای تمام این افراد و برای دانش آموزان شرکت کننده آرزوی موفقیت و شادکامی دارم.