بمباران تومورهای سرطانی با استفاده از نوعی گل زعفران

به گزارش خبرگزاری مهر، این دارو از ماده ای به نام "کولچیسین" که در نوعی از گونه گلهای زعفران بومی انگلستان یافت می شود، ساخته شده و می تواند خون رسانی به تومورهای متراکم را متوقف کرده، رشد تومورها را مختل کرده و از پخش شدن سلولهای سرطانی به دیگر بخشهای بدن جلوگیری کنند.

آزمایش این دارو بر روی موشهای آزمایشگاهی نشان داده که این دارو در حمله به تومورها در بیماری هایی از قبیل سرطان سینه، روده، ریه و پروستات بسیار تاثیرگذار بوده است. همچنین این دارو به شکلی طراحی و ساخته شده که می تواند به صورت مستقیم به تومورهای متراکم حمله کرده و به نسوج سالم آسیبی وارد نمی کند.

به گفته محققان دانشگاه بردفورد این دارو در واقع بمبی هوشمند است که می تواند مستقیما هر نوع توموری را هدف گرفته و آن را بدون آسیب رساندن به نسوج سالم بدن از بین ببرد. تاثیرگذاری این دارو بر روی سیستم خون رسانی به تومور نیز از دیگر ویژگی های منحصر به فرد این دارو است زیرا می تواند تومور را در تنگنا قرار داده و توانایی رشد و گسترده شدن به دیگر نقاط بدن را از بین ببرد.

این دارو که به داشتن ویژگی های ضد سرطانی شهرت دارد، به صورت عادی برای سلولهای سالم بدن می تواند سمی به شمار رود از این رو در پزشکی کاربردهای محدودی دارد. به این دلیل دانشمندان برای ایمن کردن دارو "کولچیسین" را به مولکولی دیگر که می تواند دارو را تا زمان رسیدن به نوعی آنزیم به نام "ماتریکس متالوپروتئیناز" غیر فعال کند، وصل کردند. این آنزیم توسط تومورها برای نفوذ به میان نسوج سالم بدن مورد استفاده قرار می گیرند از این رو حضور آنها در بخشی از بدن می تواند نشانه حضور تومورها باشد، به این شکل دارو زمانی فعال خواهد شد که به یک تومور رسیده باشد.

آزمایش این داروی جدید بر روی موشهای مبتلا به سرطانهای انسانی نشان می دهد قدرت درمانی این دارو پس از دریافت یک دوز از دارو 70 درصد است و محققان تا کنون با استفاده از آن چهار نوع مختلف سرطان در میان موشها را بدون هیچ عوارض جانبی درمان کرده اند.

بر اساس گزارش ایندیپندنت، مرحله بعدی آغاز فاز اول آزمایشهای بالینی دارو برای آزمودن ایمنی اولیه است، این دور از آزمایشها برای 18 ماه در دانشگاه- بیمارستان سنت جیمز برگزار خواهند شد.