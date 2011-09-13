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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۵۵

اعضای هیئت مدیره معرفی شدند/

علی دایی عضو هیئت مدیره باشگاه راه‌آهن شد/ انصاریفرد مدیرعامل ماند

علی دایی عضو هیئت مدیره باشگاه راه‌آهن شد/ انصاریفرد مدیرعامل ماند

در احکامی از سوی مدیرعامل شرکت‌های هولدینگ پنا و رئیس مجمع باشگاه راه‌آهن شهرری، اعضای هیئت مدیره این باشگاه معرفی شدند که علی دایی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نشستی که صبح امروز سه‌شنبه با حضور رئیس مجمع و دیگر مالکان این باشگاه برگزار شد، احکام اعضای هیئت مدیره از سوی مدیرعامل شرکت‌های هولدینگ پنا صادر و ابلاغ شد.

بر این اساس محمدحسن انصاریفرد به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره باشگاه، علی اکبر ناصری معاون پیشین وزیر دادگستری و رئیس پیشین سازمان تعزیرات کل کشور به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و علی دایی آقای گل فوتبال ملی جهان و عضو کمیته فیفا، علیرضا جاوید شهردار منطقه یک تهران و امیر ابراهیم زاده استاد دانشگاه و معاون اداری مالی شرکت هولدینگ پنا به عنوان اعضای هیئت مدیره اعلام شدند.

همچنین بر اساس تصمیم هیئت مدیره، محمدحسن انصاریفرد به عنوان سخنگوی هیئت مدیره و امیر ابراهیم‌زاده به عنوان مدیر اداری و مالی باشگاه راه آهن شهرری منصوب شدند.

مالکان باشگاه راه‌آهن پس از اینکه هفته گذشته مراحل واگذاری سهام باشگاه در سازمان خصوصی سازی طی شد و این سهام بصورت رسمی به بخش خصوص واگذار شد، دو روز پیش نشستی را با انصاریفرد و دایی در مورد معرفی اعضای هیئت مدیره داشتند و امروز هم نخستین نشست هیئت مدیره برگزار و احکام اعضای جدید بصورت رسمی ابلاغ شد.

کد مطلب 1406703

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