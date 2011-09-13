به گزارش خبرنگار مهر، در نشستی که صبح امروز سه‌شنبه با حضور رئیس مجمع و دیگر مالکان این باشگاه برگزار شد، احکام اعضای هیئت مدیره از سوی مدیرعامل شرکت‌های هولدینگ پنا صادر و ابلاغ شد.

بر این اساس محمدحسن انصاریفرد به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره باشگاه، علی اکبر ناصری معاون پیشین وزیر دادگستری و رئیس پیشین سازمان تعزیرات کل کشور به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و علی دایی آقای گل فوتبال ملی جهان و عضو کمیته فیفا، علیرضا جاوید شهردار منطقه یک تهران و امیر ابراهیم زاده استاد دانشگاه و معاون اداری مالی شرکت هولدینگ پنا به عنوان اعضای هیئت مدیره اعلام شدند.

همچنین بر اساس تصمیم هیئت مدیره، محمدحسن انصاریفرد به عنوان سخنگوی هیئت مدیره و امیر ابراهیم‌زاده به عنوان مدیر اداری و مالی باشگاه راه آهن شهرری منصوب شدند.

مالکان باشگاه راه‌آهن پس از اینکه هفته گذشته مراحل واگذاری سهام باشگاه در سازمان خصوصی سازی طی شد و این سهام بصورت رسمی به بخش خصوص واگذار شد، دو روز پیش نشستی را با انصاریفرد و دایی در مورد معرفی اعضای هیئت مدیره داشتند و امروز هم نخستین نشست هیئت مدیره برگزار و احکام اعضای جدید بصورت رسمی ابلاغ شد.