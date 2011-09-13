اعتراض نمایندگان زن مجلس به استفاده از چادر برای متهمان زن

لاله افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد استفاده چادر بر سر متهمان زن در دادگاهها گفت: بسیاری از زنان مجرم پایبند به حجاب نیستند و به اجبار با چادر در دادگاهها حاضر می شوند در حالی که این اقدام می تواند به حرمت چادر خدشه وارد کرده و نتیجه منفی در جامعه داشته باشد.

وی افزود: اگر سازمان زندانها می خواهد متهمان زن در دادگاهها با چادر حاضر شوند حداقل از ملحفه یا پارچه ای که نماد زندان دارد استفاده کند.

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: در ملاقاتی که نمایندگان زن تهران در مجلس با آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه داشتند این موضوع مطرح شد.

وی افزود: نمایندگان زن به رئیس قوه قضائیه در مورد استفاده از چادر بر سر بازیگران سینما که نقشهای منفی و آسیب پذیر را ایفا می کنند هم اعتراض داشتند. که پاسخ رئیس قوه قضائیه اعلام آمادگی برای رفع این مشکلات بود.