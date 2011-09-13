به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی دبیر کل نخستین اجلاس بین المللی بیداری اسلامی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سئوالی درباره اینکه آیا به تسخیر سفارت رژیم صهیونیستی در کشورهای عربی دیگر امیدوار هستید، اظهار داشت: توقع ما هم همین است که نمایندگی های رژیم صهیونیستی در کشورهای منطقه تسخیر شود چرا که فعالیت سفارتخانه های اسرائیل در کشورهای اسلامی به معنای به رسمیت شناختن این رژیم غاصب است.

وی گفت: با تسخیر سفارت رژیم صهیونیستی در مصر امیدواریم این حرکت در کشورهای منطقه نیز دنبال شود.

ولایتی در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره اینکه آیا از مخالفین بشار اسد نیز در همایش بین المللی بیداری اسلامی دعوت کرده اید، گفت: ما از تمامی متفکرین و اندیشمندان جهان اسلام دعوت کرده ایم. البته از سوریه نیز اندیشمندان و متفکرانی برای حضور در این اجلاس دعوت شده اند اما درباره حمایت یا مخالفت آنها از دولت سوریه تحقیق و تفحصی نکرده ایم.

وی گفت: در همایش بین المللی بیداری اسلامی مباحث به صورت آزاد مطرح می شود و تمامی متفکرین و اندیشمندان جهان اسلام می توانند دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را مطرح کنند.

ولایتی با اعلام اینکه 5 کمیسیون در همایش بیداری اسلامی فعالیت می کنند، افزود: این کمیسیون ها عبارتند از: تاریخ بنیادین بیداری اسلامی، نقش آفرینان عرصه بیداری اسلامی، جریان شناسی جبهه متحد بیداری اسلامی، اهداف و پیامدهای بیداری اسلامی و چشم انداز بیداری اسلامی در آینده.

خبرنگاری درباره آینده بیداری اسلامی از ولایتی سئوال کرد که وی در پاسخ گفت: در کمیسیون چشم انداز بیداری اسلامی در آینده، موضوع آینده بیداری اسلامی مطرح می شود اما بر این باوریم که باید مردم درباره سرنوشت خود تصمیم بگیرند.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری در خصوص اینکه آیا در زمان تصدی شما بر وزارت امور خارجه موضوع بیداری اسلامی در کشورهای منطقه مطرح می شد یا نه، اظهار داشت: باید به این موضوع اشاره کنم که بنده در زمان وزارت امور خارجه به یکی از کشورهای غرب آفریقایی سفر کردم و در آن سفر با برخی از علما دیدار و گفتگو کردم که آنها در آن دیدار خطاب به بنده گفتند شما وزیر خارجه ایران نیستید بلکه وزیر خارجه اسلام هستید. ضمن آنکه این موضوع در کشورهای دیگر همچون اسلام آباد و لبنان بیان شد.

ولایتی به انقلاب مردم در مصر اشاره کرد و گفت: حکومت چندین ساله حسنی مبارک با قیام مردم که از نوع بیداری اسلامی است ساقط شد. چرا که این بیداری در جهت تحکیم و حفظ ارزشهاست.

وی در پایان نقش قرآن در بیداری اسلامی را بسیار مهم و ضروری دانست و گفت: این بیداری نشئت گرفته از قرآن کریم است و این تمسک به قرآن بود که کشورهای مردم منطقه را بیدار کرد و امروز اکثر مسلمانان زیر پرچم قرآن کریم قرار گرفتند.