اتحادیه اروپا و آمریکا از محاکمه تیموشنکو انتقاد کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، کاترین اشتون و هیلاری کلینتون طی نامه ای به ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین از وی در رابطه با محاکمه یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق این کشور انتقاد کردند.

منابع دیپلماتیک در اتحادیه اروپا گفتند که محتوای نامه محرمانه بوده، اما در این نامه در خصوص احتمال دخالت انگیزه های سیاسی در محاکمه تیموشنکو ابراز نگرانی شده است.

در عین حال اشتون و هیلاری کلینتون در نامه مذکور ابراز داشتند که این محاکمه به نوعی دور شدن اوکراین از استانداردهای دموکراتیک بشمار می رود.

منابع آگاه همچنین اعلام کردند که این نامه جمعه گذشته به مقام های اوکراین ارسال شده و به تعویق افتادن محاکمه تیموشنکو برای دو هفته می تواند نه امری تصادفی بلکه نتیجه این انتقادات باشد.