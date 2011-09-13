نمایشگاه پاییزه در صومعه سرا گشایش یافت

محسن آهنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دراین نمایشگاه کالاها و اقلامی همچون کیف، کفش، لوازم التحریر، مواد غذایی و دیگر مایحتاج عمومی و لوازم مورد نیاز دانش آموزان عرضه می شود که دارای 75غرفه است.

وی اظهارداشت: این نمایشگاه تا پایان شهریور ماه سال جاری برای خریداران و بازدید عموم گشوده است که کالاهای آن با 10 تا 15 درصد پائین تراز قیمت بازارعرضه می شود.

رئیس بازرگانی صومعه سرا هدف از برگزاری این نمایشگاه را حذف واسطه ها، دلالان و دسترسی آسان مردم شهرستان به کالاهای مورد نیاز در آستانه بازگشایی مدارس دانست و گفت: علاقمندان می توانند همه روزه از ساعت هشت صبح تا 10 شب برای خرید وسایل مورد نیاز خود به این نمایشگاه مراجعه کنند.

وی یادآورشد: این نمایشگاه با همکاری فرمانداری، مجمع اتحادیه های صنفی، شهرداری و اداره بازرگانی صومعه سرا دایر شده است که از 15 شهریورآغاز و تا پایان این ماه ادامه دارد.



شهرستان صومعه سرا در غرب استان گیلان قرار گرفته و دارای 132 هزار نفر جمعیت است.