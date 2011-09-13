عملیات اجرایی فاز دوم جاده دسترسی به تونل کبیرکوه آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله نصرتی ظهر سه شنبه در جلسه شواری اداری شهرستان آبدانان گفت: پیمانکار فاز دوم جاده های دسترسی به تونل کبیرکوه مشخص شده و عملیات اجرایی این طرح ملی با اعتباری بالغ بر 8.5 میلیارد تومان به زودی آغاز می شود.

وی بیان داشت: تونل کبیرکوه یکی از مهمترین نیازهای جدی مردم شهرستان آبدانان است.

این مسئول عنوان کرد: با بهره برداری از این طرح هم توسعه شهرستان میسر می شود و هم اینکه راههای شهرستان برای عبور مرور به مرکز استان آسان می شود.

در این جلسه حجت الاسلام حاجیلری امام جمعه آبدانان در سخنانی وحدت را جزو اصول اساسی آموزه های دینی دانست و گفت: استقلال سیاسی، اقتدار نظامی و خودکفایی اقتصادی کشورمان به واسطه وحدت و تعامل مردم و مسئولین به دست آمده است.

اجرای طرح عظیم تونل کبیر کوه فاصله ارتباطی شهرستانهای آبدانان و دره شهر را از 35 کیلومتر به 15 کیلومتر کاهش می دهد و مسیر ارتباطی آبدانان به ایلام را 60 کیلومتر کمتر می کند.

عزتی گفت: ساخت این تونل، استان ایلام را از سمت جنوب از بن بست خارج می کند و در مسیر راه ارتباطی جنوب به غرب قرار می گیرد.