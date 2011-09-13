اعتراض به قرارداد 900 میلیونی یک گروه تواشیح برای جشنهای رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو دانشجو در جلسه علنی صبح سه‌شنبه از معاون اجتماعی شهرداری تهران درخواست کرد میزان هزینه جشن‌های شعبانیه و ماه مبارک رمضان اعلام شود.

سید هادی ایازی در پاسخ به این پرسش گفت: برای این جشن‌ها دو میلیارد تومان هزینه شده است. همچنین بیشتر هزینه‌های سفره‌های سلامت و کرامت توسط خود مردم پرداخت شده است.

وی ادامه داد: صد در درصد افطاریه‌های سفره‌های سلامت توسط 6 هزار خانواده طبخ شد. همچنین بخش عمده‌ای از سفره کرامت که در بوستان ولایت گسترده شده بود توسط مردم و بخشی نیز از بودجه اجرای برنامه‌های مناسبتی که مصوبه شورا را نیز دارد هزینه شد.

دانشجو با بیان اینکه اسنادی به شورا ارایه شده که تنها برای یک گروه تواشیح 900 میلیون تومان قرارداد بسته شده چگونه است که کل این شبها دو میلیارد بیشتر هزینه نداشته است.

وی گفت: شاید این هزینه‌ها توسط سایر سازمان‌های شهرداری شده است اما اینکه یک رقم 900 میلیونی در مخارج وجود دارد و کل مخارج را دو میلیارد تومان اعلام می‌کنید، پذیرفته نیست.

ایازی در پاسخ به سخنان سخنگوی شورای شهر گفت: گروه تواشیح در بوستان آزادگان مدیریت کل صحنه را بر عهده داشت و قراردادی با چنین رقم برای مدیریت کل 30 شب دور از انتظار نیست.

حمزه شکیب رئیس کمیسیون شورا نیز در این رابطه گفت: بهتر است این ارقام به صورت شفاف بیان شود زیرا به شورا مبالغی چون 18 میلیارد و 7.5 میلیارد رسیده است که با رقم دو میلیارد اعلام شده از سوی شما تفاوت بسیاری دارد.

وی ادامه داد: شهرداری به طور مکتوب به ما گزارش دهد که این جشن‌ها چه تاثیری بر شهروندان داشته و فواید این هزینه‌ها توجیه شود.

چمران نیز خطاب به شکیب گفت: سئوالات را کتبی به شهرداری ارایه کنید تا پاسخ نیز به صورت کتبی داده شود.

پروین احمدی‌نژاد در این رابطه گفت: بارها در میادین شهر تهران خودروهای توزیع افطاری با آرم شهرداری را مشاهده کردم همچنین در بسته‌های افطاری برگه‌هایی با آرم شهرداری در خصوص ثواب اکرام وجود داشت.