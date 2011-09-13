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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۰۸

هاشمی فرد:

بوشهر استان برتر در جشنواره علم تا عمل شد

بوشهر استان برتر در جشنواره علم تا عمل شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری بوشهر گفت: استان بوشهر به عنوان یکی از استانهای برتر در جشنواره علم تا عمل انتخاب و لوح تقدیر جشنواره نیز به استاندار استان اهدا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هاشمی فرد بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: این جشنواره با رویکرد تجاری سازی فناوریها و نوآوریها زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.

وی با بیان اینکه 31 استان کشور در این جشنواره حضور داشتند، اظهارداشت: در جشنواره ملی علم تا عمل 40 طرح تحقیقاتی از پژوهشگران، مخترعان و نهادهای تحقیقاتی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، مراکز علمی، دانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری استان در این جشنواره مهم شرکت کردند.

مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری بوشهر با اشاره به عملکرد این دفتردر سال جاری افزود: در این مدت 24 طرح پژوهشی به این دفتر رسیده که 14 طرح آن در زمینه‌های علمی، فرهنگی، کشاورزی و فناوری به امضای قرارداد رسیده است.

کد مطلب 1406718

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