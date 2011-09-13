بوشهر استان برتر در جشنواره علم تا عمل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هاشمی فرد بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: این جشنواره با رویکرد تجاری سازی فناوریها و نوآوریها زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.

وی با بیان اینکه 31 استان کشور در این جشنواره حضور داشتند، اظهارداشت: در جشنواره ملی علم تا عمل 40 طرح تحقیقاتی از پژوهشگران، مخترعان و نهادهای تحقیقاتی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، مراکز علمی، دانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری استان در این جشنواره مهم شرکت کردند.