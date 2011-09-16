کمبود 400 مدرسه در شهرکهای مسکن مهر استان تهران

امان الله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تا کنون در استان تهران 200 هزار واحد مسکن مهر راه اندازی شده است که پیگیریهای مکرری برای ساخت مدرسه در آنها کرده ایم و معتقدیم که اگر در این اماکن مسکونی مدرسه ساخته نشود، این موضوع برای آموزش و پرورش به یک بحران تبدیل می شود.

پیش از این نیز رحیم زمانی، مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای تهران گفته بود: هیچیک از پروژه های مسکن مهر مدرسه ندارد در حالی که سالی 10 درصد به ساکنان آن افزوده می شود و این مسئله جدا از افزایش مهاجرتهای بی رویه در حومه تهران است.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان تهران ادامه داد: این شهرکها نیاز به 400 مدرسه با حدود 5 هزار و 300 کلاس درس دارد که البته تعداد کمی از مدارس آن در دست ساخت است ولی این تعداد کافی نیست و باید توجه اساسی به این بخش شود.

عباسی با بیان اینکه آموزش و پرورش طی یک سال و نیم گذشته مکاتبات فراوانی را با نهادهای مربوط در این بخش داشته است، گفت: باید اعتبارات لازم برای ساخت مدرسه در این اماکن در اختیار ما قرار گیرد تا مدرسه سازی را آغاز کنیم.